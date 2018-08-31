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В Китае уткнувшаяся в телефон женщина проигнорировала тонущую дочь

Просмотров:199 Опубликовано: Сегодня, 10:19
В Китае уткнувшаяся в телефон женщина проигнорировала тонущую дочь
.
В китайском городе Фучжоу, провинции Фуцзянь, мать уткнулась в телефон и больше минуты не замечала, что ее дочь тонет в бассейне, сообщает lenta.ru.

Как стало известно, годовалую девочку отвели в бассейн в честь дня рождения. Когда ее мать отвлеклась на мобильный телефон, спасательный круг с младенцем опрокинулся. В результате голова ребенка оказалась под водой.

Женщина писала текстовое сообщение и не заметила, что случилось. Ее внимание пытался привлечь другой ребенок, но она отмахнулась от него. Сотрудник бассейна ненадолго отлучился, поэтому других взрослых рядом не было.

В Китае уткнувшаяся в телефон женщина проигнорировала тонущую дочь


Прошло почти полторы минуты, прежде чем женщина поняла, что дочь тонет. Она вытащила ее из воды и попыталась сделать ей искусственное дыхание, а затем быстро ушла.

Через 20 минут мать принесла ребенка в больницу. К тому времени девочка не дышала, у нее остановилось сердце. Врачам удалось реанимировать ее, однако она так и не пришла в сознание.

Ребенок остается в больнице в критическом состоянии. Менеджер бассейна предложил оплатить часть медицинских расходов.
Источник: kazpravda.kz
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