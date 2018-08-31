Кого наказали после изнасилования мальчика в селе Абай, рассказали в МОН

Ряд учителей, государственных служащих и представителей полиции наказали в Туркестанской области после изнасилования мальчика в селе Абай. О принятых мерах по отношению к ним и их причинах во время конференции на площадке в Службе центральных коммуникаций рассказал председатель Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки РК Нурбек Оршубеков, сообщает mgorod.kz.



Он отметил, что на совещании по вопросу выработки системных мер по недопущению случаев насилия в отношении детей, правонарушений среди детей в Туркестанской области, были оглашены итоги изучения документов педагогов региона.



Анализ показал, что подлинность дипломов об образовании некоторых из учителей вызывает сомнения. Кроме того, были выявлены педагоги, получившие образование в Узбекистане и не прошедшие процедуру нострификации, соответственно, они не имели права преподавать в школах Казахстана.



Так, в результате проведенных проверок, от занимаемых должностей были освобождены: заместитель акима Сарыагашского района Кыстаубаев, начальник Абайского отдела полиции Ибрагимов, начальник местной полицейской службы Сарыагашского района Ораздельгиев, директор школы №73 Кожагельдиева, заместитель директора по воспитательной работе школы №74. Отстранены от должности: руководитель отдела образования Сарыагашского района Мейрихов и директор СШ №74 Селтанова.



"По поводу отстранения от должностей и увольнений, данную информацию мы получили по деятельности акимата Туркестанской области. В данном вопросе окончательная точка еще не поставлена, мы продолжаем эту работу", – пояснил Нурбек Оршубеков.



Также дознавателю Абайского отдела полиции Рахматулла и начальнику Сарыагашского РУВД Кабыштаеву объявили о неполном служебном соответствии.



Акиму Сарыагашского района Абдуалиеву, начальнику инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН) ДВД Туркестанской области Боралкиеву, начальнику управления дознания Зиятаеву, начальнику следственного управления Жалгасову, начальнику ИДН Сарыагашского района Досболову, заместителям директоров школ №№ 73, 74 Кулышевой, Бекмуратовой, Жиенбекову, Калмурзаевой, а также педагогам психологам Хамитовой, Тлеукабыловой объявили строгий выговор.



Проводится досудебное расследование в отношении инспектора ювенальной полиции Жумабаева и дознавателя Рахматуллы по статье 433, часть 3, УК РК "Укрытие уголовного правонарушения".



Объявлено замечание руководителю отдела информатизации и мониторинга государственных услуг аппарата акима Сарыагашского района Турсынбаеву, руководителю отдела внутренней политики Сарыагашского района Козыбаеву.