Китай отправил на родину 15 осужденных казахстанцев

АСТАНА, 31 авг — Sputnik. Генеральная прокуратура Казахстана озвучила, сколько осужденных в Китае казахстанцев вернулись на родину.Согласно информации надзорного органа, с 2016 года из Китая в Казахстан для дальнейшего отбывания наказания были переведены 15 казахстанцев.Вопросы перевода осужденных обсудили на встрече в Урумчи представители Генпрокуратуры Казахстана и Верховной народной прокуратуры Китая.На очередной приграничной встрече прокуроры поделились опытом в сфере борьбы с преступностью, в том числе противодействия терроризму и экстремизму.Напомним, в Китае уже пятый год в заключении находится казахстанка Акжаркын Турлыбай. Осужденная пожизненно за контрабанду наркотиков девушка ожидает решения апелляционной коллегии и надеется, что вернется домой.Ранее в Казахстане общественный резонанс вызвала история этнической казашки Сайрагуль Сауытбай, которая сбежала из Китая к своей семье в Казахстан. Она незаконно пересекла границу двух государств и была задержана в Алматинской области. Женщину опасалась, что казахстанские власти выдадут ее Китаю. В результате Сауытбай приговорили к шести месяцам лишения свободы условно и отпустили из зала суда с пребыванием в течение этого срока по местожительству мужа в Казахстане.