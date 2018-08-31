Похваливший убийц Дениса Тена учитель нанял адвоката и готовится к суду в ЗКО

В Западно-Казахстанской области 25-летний учитель Шерхан Байзенов готовится к судебному процессу. Педагог уже нанял адвоката. Об этом сообщает Sputnik Казахстан, передает Today.kz.
Как сообщили в местном отделе образования, в настоящее время расследование еще не завершено. Сам Байзенов нанял адвоката и готовится к суду.
В ведомстве добавили, что до 13 августа учитель физики находился в отпуске. В день выхода его отстранили от работы на время досудебного и судебного расследования.
Также сообщается, что Шерхан Байзенов не выйдет на работу и 1 сентября, он не будет присутствовать на торжественной линейке.
Ранее шквал критики обрушился на сельского учителя из ЗКО Шерхана Байзенова. Педагог на своей станице в Facebook резко высказался о гибели Дениса Тена.
Вскоре он принес извинения общественности и пообещал уволиться из школы. Между тем в отношении него уже заведено уголовное дело за разжигание межнациональной розни.
Смерть Дениса Тена
Напомним, 19 июля в Алматы напали на казахстанского фигуриста, бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена. От множественных ножевых ранений он скончался в реанимации Центральной городской больницы.
Расследование дела об убийстве Дениса Тена взяла на контроль Генеральная прокуратура РК. Утром 20 июля прокурор южной столицы назвал имя первого задержанного по подозрению в убийстве спортсмена. Вечером этого же дня стало известно о задержании второго подозреваемого, ранее объявленного в розыск.
Глава государства Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье погибшего Тена.
В Минздраве заверили, что медики сделали все возможное, чтобы спасти 25-летнего спортсмена. Министр культуры и спорта Казахстана, Международный союз конькобежцев (ISU), звезды спорта и прославленный российский тренер Татьяна Тарасова прокомментировали гибель казахстанского фигуриста.
21 июля в Астане прошла гражданская панихида по Денису Тену в Ледовом дворце "Барыс Арена". Во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы прошла церемония прощания с погибшим фигуристом.
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