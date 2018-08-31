«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 31 Августа
+31...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 363.43 KZT
  • €1 = 424.16 KZT
  • 1 RUB = 5.35 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Похваливший убийц Дениса Тена учитель нанял адвоката и готовится к суду в ЗКО

Просмотров:175 Опубликовано: Сегодня, 16:43
Похваливший убийц Дениса Тена учитель нанял адвоката и готовится к суду в ЗКО
Фото из открытых источников
В Западно-Казахстанской области 25-летний учитель Шерхан Байзенов готовится к судебному процессу. Педагог уже нанял адвоката. Об этом сообщает Sputnik Казахстан, передает Today.kz.

Как сообщили в местном отделе образования, в настоящее время расследование еще не завершено. Сам Байзенов нанял адвоката и готовится к суду.

В ведомстве добавили, что до 13 августа учитель физики находился в отпуске. В день выхода его отстранили от работы на время досудебного и судебного расследования.

Также сообщается, что Шерхан Байзенов не выйдет на работу и 1 сентября, он не будет присутствовать на торжественной линейке.

Ранее шквал критики обрушился на сельского учителя из ЗКО Шерхана Байзенова. Педагог на своей станице в Facebook резко высказался о гибели Дениса Тена.

Вскоре он принес извинения общественности и пообещал уволиться из школы. Между тем в отношении него уже заведено уголовное дело за разжигание межнациональной розни.

Смерть Дениса Тена

Напомним, 19 июля в Алматы напали на казахстанского фигуриста, бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена. От множественных ножевых ранений он скончался в реанимации Центральной городской больницы.

Расследование дела об убийстве Дениса Тена взяла на контроль Генеральная прокуратура РК. Утром 20 июля прокурор южной столицы назвал имя первого задержанного по подозрению в убийстве спортсмена. Вечером этого же дня стало известно о задержании второго подозреваемого, ранее объявленного в розыск.

Глава государства Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье погибшего Тена.

В Минздраве заверили, что медики сделали все возможное, чтобы спасти 25-летнего спортсмена. Министр культуры и спорта Казахстана, Международный союз конькобежцев (ISU), звезды спорта и прославленный российский тренер Татьяна Тарасова прокомментировали гибель казахстанского фигуриста.

21 июля в Астане прошла гражданская панихида по Денису Тену в Ледовом дворце "Барыс Арена". Во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы прошла церемония прощания с погибшим фигуристом.
Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика