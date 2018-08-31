Антикоррупционное ведомство упразднило несколько структур

Упразднены лишние структуры Нацбюро Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции. Об этом сообщил председатель ведомства Алик Шпекбаев на свой странице в Facebook, передает корреспондент LS.
В частности, были упразднены 29 из 41 межрайонных управлений. Кроме того, 26 управлений преобразовали в отделы, 34 отдела – в группы. Оптимизированы подразделения внутренней безопасности, что, по мнению Шпекбаева, значительно усилило центральное управление.
"Мы оптимизировали Национальное бюро. Коротко, что мы сделали. Более чем в два раза сократили промежуточные управленческие должности, преобразовав их в исполнительские. В основном, это заместители руководителей управлений и начальники отделов. Это позволило увеличить количество исполнителей на 25%. Логичным результатом этого стало изменение соотношения руководителей к исполнителям. Если раньше в Нацбюро на одного начальника приходилось двое подчиненных, то сегодня – семеро", - написал он.
Помимо этого, был введен временный мораторий на прием сотрудников, сокращены административные расходы.
"Сэкономленные средства мы направим на дополнительное повышение зарплаты исполнительскому звену до 60%. После президентской надбавки и проведенной оптимизации зарплата рядового оперативника и следователя Нацбюро вырастет в 2,3 раза и составит не ниже 300-350 тыс. тенге. Важно отметить, что ни одного сотрудника мы не уволили", - подчеркнул глава ведомства.
Он добавил, что Нацбюро является самым малочисленным правоохранительным органом в стране.
"Что касается тех, кто перешел в блок исполнителей, то после оптимизации в зарплате они только выиграли. Уверен, что улучшение материальных и социальных условий работы повысит эффективность и мотивацию сотрудников в пресечении коррупционных преступлений. Это была первая волна оптимизации. Имеются резервы в централизации вспомогательных служб: кадров, юристов, госзакупок, начисления зарплат. Будут сокращены внештатные сотрудники", - отметил Шпекбаев.
По его информации, агентству предстоит еще сделать многое в части цифровизации уголовного процесса, перехода к электронным уголовным делам.
"В совокупности это позволит нам сэкономить дополнительные средства, которые будут направлены на стимулирующие надбавки наиболее эффективным сотрудникам Нацбюро", - резюмировал глава ведомства.
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