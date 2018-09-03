Фрилансеров заставили сдавать деньги в ЕНПФ: как это сделать через банки

Фрилансеров до 25 числа каждого месяца обязали самостоятельно делать 10-процентные взносы от получаемого дохода в ЕНПФ. В каких банках уже принимают пенсионные платежи и на каких условиях, узнал корреспондент Tengrinews.kz.
Речь идет о поправке в закон "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" по которой фрилансеров обязали сдавать деньги в ЕНПФ. Ранее у них было это право, а не обязанность.
"Лица, осуществляющие деятельность по договорам гражданско-правового характера, должны вносить взносы наличными деньгами в банк второго уровня на банковские реквизиты для их последующего перечисления на индивидуальный пенсионный счет в ЕНПФ", - ранее поясняли в ЕНПФ.
Также в фонде разъясняли порядок
сдачи средств.
Как сообщалось, лица, осуществляющие деятельность по договорам гражданско-правового характера, должны вносить взносы наличными деньгами в банк второго уровня на банковские реквизиты для их последующего перечисления на индивидуальный пенсионный счет в ЕНПФ.
Банк бенефициара: НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
БИК бенефициара: GCVPKZ2A
ИИК бенефициара: KZ12009NPS0413609816
БИН бенефициара: 160440007161
Код назначения платежа: 010
Но у фрилансеров, тем не менее, оставались вопросы.
В свою очередь, в Kaspi Bank сообщили, что принимают пенсионные взносы от фрилансеров только в мобильном приложении Kaspi.kz в разделе Платежи/Штрафы и платежи в бюджет/Обязательные пенсионные взносы. Деньги поступают напрямую на счет в ЕНПФ. Комиссия за эту услугу не взимается.
"Необходимо указать только свой ИИН. Банковские реквизиты бенефициара не нужны. Все квитанции об оплате находятся во вкладке "История". Здесь вы можете просмотреть статус, дату и сумму каждого платежа. Во вкладке "История"квитанцию можно распечатать или отправить по электронной почте, а также повторить платеж. Для юридических лиц эта услуга доступна в приложении Kaspi Бизнес", - рассказали в Kaspi Bank.
Пенсионные платежи можно внести и через Halyk Bank. Как рассказали в банке, сделать это можно через любые каналы - касса, платежные терминалы, Homebank. Размер комиссии за прием и обработку платежного документа установлен в соответствии с тарифами Halyk Bank, но в настоящее время, в связи с объединением Народного банка и Казкома, тариф пересматривается.
"Для оформления оплаты клиенту нет необходимости предоставлять реквизиты бенефициара. Достаточно сообщить, что осуществляется оплата обязательных пенсионных отчислений. Бенефициаром выступает НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан". Через "Правительство для граждан" отчисления поступают в ЕНПФ на индивидуальный счет. При приеме пенсионных отчислений клиенту на руки выдается подтверждающий документ о проведенной оплате - квитанция", - разъяснили в финучреждении.
Согласно ответу АТФБанка, прием пенсионных платежей через кассы банка от физических лиц в настоящее время не осуществляется в виду отсутствия заключенного договора с ГЦВП.
"В банке осуществляется доработка по интеграции (в рамках интеграции через ПШЭП - это правительственный шлюз электронных платежей, после его запуска не нужны будут отдельные договоры и интеграции с государственными организациями). После завершения процесса интеграции будет рассматриваться вопрос о возможности приема пенсионных/социальных платежей от физических лиц", - прокомментировали в АТФБанке.
В Банк ЦентрКредит фрилансерам можно сделать сделать обязательный пенсионный платеж через кассу. Комиссия составляет 1 процент от суммы перевода (минимальная - 350 тенге, максимальная - 1600 тенге). Как пояснили в финансовом институте, функция для оплаты обязательных пенсионных взносов в системе StarBanking на сегодняшний день отсутствует, но ее планируется реализовать на странице Платежи.
"Обязательные пенсионные взносы принимаются от физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера в размере 10 процентов. Бенефициаром является Правительство для граждан. В обязательном порядке предоставляется приходный кассовый ордер", - заключили в БЦК.
Законом от 2 июля 2018 года, физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, обязали делать взносы в ЕНПФ.
Поменялась статья 25 закона "Ставка и порядок уплаты обязательных пенсионных взносов". Для адвокатов, частных судебных исполнителей, частных нотариусов, профессиональных медиаторов, ИП, а также физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, обязательные пенсионные взносы в свою пользу, подлежащие уплате в единый накопительный пенсионный фонд, устанавливаются в размере 10 процентов от получаемого дохода, но не менее 10 процентов от МЗП и не выше 10 процентов 75-кратного МЗП.
Ранее фрилансеры имели право, но не обязанность делать обязательные пенсионные взносы. То есть уплата ОПВ производилась на добровольной основе. Но новый закон это право исключил. Изменения вступили в силу по истечении 10 календарных дней после официального опубликования, то есть с 14 июля 2018 года.
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