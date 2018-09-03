Эрдоган потребовал положить конец господству доллара

Президент Турции Тайип Эрдоган на бизнес-форуме Турция-Кыргызстан в Бишкеке заявил о необходимости положить конец доминированию доллара в международной торговле. Об этом сообщает РИА Новости передает Tengrinews.kz.
По словам главы Турции, привязанная к доллару система, созданная, якобы, для упрощения торговли, в настоящее время превратилась в самую большую проблему, торговые войны и протекционизм вынуждают использовать новые стратегии во многих сферах. Цель манипуляций с курсами валют - заставить усомниться в сильной и здоровой турецкой экономике, отметил Эрдоган.
"Необходимо положить конец господству доллара в международной торговле, используя расчеты в национальных валютах", - цитирует Эрдогана агентство Anadolu.
"Цель - нанести удар по экономике Турции. Однако благодаря принятым правительством мерам и решительной позиции турецкого народа эта попытка не увенчалась успехом", - добавил турецкий лидер.
Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".
Затем президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции - до 20 и 50 процентов соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.
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