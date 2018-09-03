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Эрдоган потребовал положить конец господству доллара

Просмотров:506 Опубликовано: Сегодня, 08:52
Эрдоган потребовал положить конец господству доллара
© REUTERS/ Umit Bektas
Президент Турции Тайип Эрдоган на бизнес-форуме Турция-Кыргызстан в Бишкеке заявил о необходимости положить конец доминированию доллара в международной торговле. Об этом сообщает РИА Новости передает Tengrinews.kz.

По словам главы Турции, привязанная к доллару система, созданная, якобы, для упрощения торговли, в настоящее время превратилась в самую большую проблему, торговые войны и протекционизм вынуждают использовать новые стратегии во многих сферах. Цель манипуляций с курсами валют - заставить усомниться в сильной и здоровой турецкой экономике, отметил Эрдоган.

"Необходимо положить конец господству доллара в международной торговле, используя расчеты в национальных валютах", - цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

"Цель - нанести удар по экономике Турции. Однако благодаря принятым правительством мерам и решительной позиции турецкого народа эта попытка не увенчалась успехом", - добавил турецкий лидер.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции - до 20 и 50 процентов соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Владимир (Посетители) Сегодня, 11:18
Ну что же...значит скоро увидим разруху и падение ещё и Турции...не хотелось бы этого, конечно. А возможен и Сирийский сценарий...

Дело в том, что из за "Турецких санкций" рядовой американец, который получал 4000$ в месяц, теперь будет получать 3999,9$. А вот турков куча останется без работы и без денег. lol

Повторяю миллионный раз - АМЕРИКА ЭТО СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО всего и вся. В отличии даже от той же Европы. Санкции против Америки это как сесть в автобус, поехать в Форт, а по дороге со всеми разругавшись выйти и пойти пешком.

Почему политики, Путин, Эрдоган и многие другие такие бестолковые??? Никак не пойму в чём тут дело.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 10:19
Erdoģanda qartaıģan bop tur ģoı. Al, dollar keter, odan keıin ne bolady? Ornyna, dúnıe-júzilik aqsha retinde Teńge nemese Rúbil keledi me? Sondyqtan, dollardy paıdalana turamyz.
 
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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 09:13
Донни, походу реальный Путинский шпиен...
Разгавкался с Китаем, Турков обижает, из ВТО грозится выйти. Европа задумалась о создании аналога SWIFT....
 
 

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