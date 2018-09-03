Мексиканец Сауль Альварес сделал признание о допинг-скандале и озвучил главную мотивацию на поединок с Геннадием Головкиным, передает Today.kz со ссылкой на Sports.kz.



По словам "Канело", специалисты антидопингового агентства приходят к нему с забором проб в любое время, заранее не сообщая о визите.



"Причем все это добровольно, меня никто не заставляет. С того дня в феврале они приходили уже 15-20 раз, продолжают приходить. Я готов. Фактически я участвую в этой программе с 2012 года", – сказал Альварес.



На вопрос, налагают ли известность и его огромная популярность в Мексике некоторую ответственность за поведение, он ответил утвердительно и заявил, что всегда спокоен и ведет себя дисциплинированно.



Когда боксера вновь начали спрашивать о ситуации с говорливостью команды Геннадия Головкина и самого казахстанского лидера среднего веса из-за провальных допинг-проб Альвареса, мексиканец отмахнулся от ситуации.



"Послушайте, я не знаю, чего они хотят, чего этим добиваются и так далее. Все, что я хочу – это поскорее добраться до ринга и победить. Буду наказывать его за каждую ошибку. Эта потеря моего уважения к нему, если что, придала мотивации доказать, что я лучше как боец", – заявил он.



Ранее тренер Альвареса Эдди Рейносо рассказал о своих наблюдениях за GGG. Он назвал все недостатки казахстанского боксера. Рейносо заявил, что Головкин медлителен и глуп.



А промоутер "Канело" Оскар де ла Хойя рассказал об одном из требований команды казахстанца перед вторым боем. По его словам, "люди Головкина не хотят исполнения гимна Казахстана".



Напомним, бой между Головкиным и Альваресом состоится 15 сентября – практически спустя год после первой встречи, которая завершилась ничьей. По мнению большинства любителей бокса и обозревателей, казахстанец тогда должен был получить победу по очкам.

Поединок покажут в прямом эфире Qazaqstan и Qazsport, также его можно будет посмотреть в мобильном приложении Qazaqstan TV.