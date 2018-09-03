С 15 сентября казахстанцы смогут прикрепиться к новой поликлинике

15 сентября в Казахстане стартует ежегодная кампания по прикреплению к поликлинике (организации первичной медико-санитарной помощи), которая продлится до 15 ноября, передает Zakon.kz.
В соответствии с Правилами прикрепления граждан к организациям первичной медико-санитарной помощи, утвержденных Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 281 прикрепление граждан к организации ПМСП осуществляется по месту постоянного или временного проживания, работы, учебы, с учетом права свободного выбора врача, медицинской организации в пределах одной административно-территориальной единицы, за исключением граждан, проживающих на приграничных территориях, которые по праву свободного выбора медицинской организации прикрепляются в близлежащую поликлинику, расположенную на другой административно-территориальной единице.
Ежегодно с 15 сентября по 15 ноября проводится кампания по прикреплению к ПМСП. При прикреплении к поликлинике в период кампании вы начинаете получать медицинскую помощь в данной организации в рамках государственного объема бесплатной медпомощи и в системе обязательного медстрахования с 1 января предстоящего года, при условии заключения соответствующего договора на предстоящий год с Фондом социального медицинского страхования. В текущем же году вы продолжаете получать медицинскую помощь в медорганизации, к который были прикреплены ранее.
Помимо этого изменить прикрепление к медорганизации можно при изменении места постоянного или временного проживания, работы или учебы за пределы одной административно-территориальной единицы, в случаях реорганизации или ликвидации организации ПМСП, не чаще одного раза в год при свободном выборе врача и медицинской организации.
Прикрепление осуществляется не чаще одного раза в год, и только к одной организации ПМСП.
Прикрепление к поликлинике осуществляется при обращении в медорганизацию, на основе заявления и документа, удостоверяющего личность, а также через веб-портал "электронного правительства".
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