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Снижение таможенной пошлины на ввоз автомобилей не коснется Казахстана

Просмотров:292 Опубликовано: Сегодня, 13:07
Снижение таможенной пошлины на ввоз автомобилей не коснется Казахстана
© AFP 2018 / ERIC PIERMONT
АСТАНА, 3 сен — Sputnik. Комитет госдоходов Минфина Казахстана разъяснил информацию о снижении с 1 сентября таможенных пошлин в Евразийском экономическом союзе на ввоз новых автомобилей.

В конце августа казахстанские СМИ распространили информацию о том, что пошлины на ввоз новых автомобилей в страны Евразийского экономического союза снизятся с 1 сентября с 23 до 17 процентов.

Как пояснили в ответе на запрос Sputnik в комитете госдоходов, эта информация не является достоверной.

Данное снижение ставок таможенных пошлин касается только России. В частности, снижение относится к отдельным видам товаров в соответствии с обязательствами этой страны во Всемирной торговой организации.

"При этом решением совета Евразийской экономической комиссии от 26 января 2018 №18 внесены изменения в перечень товаров, в отношении которых Казахстаном в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, применяется ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, и размеров таких ставок пошлин", – уточнили корреспонденту Sputnik специалисты КГД.

Вместе с тем, в соответствии с постановлением правительства Казахстана от 5 апреля №171 сумма таможенного сбора за таможенное декларирование товаров составляет – 19 тысяч тенге за основной лист декларации на товары и семь тысяч тенге за каждый добавочный лист декларации на товары.

При этом для проведения точных расчетов по уплате таможенных пошлин и налогов на транспортные средства необходимо указать: тип топлива, экологический класс, габариты, год выпуска, объем багажного отсека, мощность двигателя и количество посадочных мест транспортного средства.
Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Dushman
 Морской (Посетители) Сегодня, 14:20
Будьте прокляты,ненасытные.Чтоб ваши дети и внуки за счастье почитали,кататься на приорах и прочих тазах!!!
 
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  • Морской
  • Dushman
  • Normal
 mer (Посетители) Сегодня, 13:58
Бумажки,а какие дорогие,за листик 19000,7000 тенге,красотища. Не надо снижать пошлины,а то народ разбогатеет,и перестанет покупать "конструкторы",типа произведённые в КЗ.Хотя раньше лапшу вешали,вроде будет снижение пошлин со временем. Можно забыть это навсегда,пока существует эта власть.
 
 

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