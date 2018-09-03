Переход на латиницу сблизит тюркские народы – Назарбаев

АСТАНА, 3 сен — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал переход страны на латинскую графику.
Назарбаев считает, что решение об использовании алфавита на основе латинской графики сблизит тюркские народы, пишет РИА Новости. Свое мнение он озвучил на саммите глав тюркоязычных стран, который проходил в Кыргызстане.
Казахстанский лидер в своем выступлении подчеркнул, что сотрудничество в рамках Тюркского совета создаст благоприятные условия для взаимного развития. Он добавил, что тюркский мир не обошли стороной угрозы в сфере безопасности и санкции.
По поручению Нурсултана Назарбаева Казахстан до 2025 года должен перейти на латиницу. Для специфических казахских букв в алфавите будут использоваться диакритические знаки.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.