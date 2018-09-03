Переход на латиницу сблизит тюркские народы – Назарбаев

АСТАНА, 3 сен — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал переход страны на латинскую графику.



Назарбаев считает, что решение об использовании алфавита на основе латинской графики сблизит тюркские народы, пишет РИА Новости. Свое мнение он озвучил на саммите глав тюркоязычных стран, который проходил в Кыргызстане.



Казахстанский лидер в своем выступлении подчеркнул, что сотрудничество в рамках Тюркского совета создаст благоприятные условия для взаимного развития. Он добавил, что тюркский мир не обошли стороной угрозы в сфере безопасности и санкции.



По поручению Нурсултана Назарбаева Казахстан до 2025 года должен перейти на латиницу. Для специфических казахских букв в алфавите будут использоваться диакритические знаки.