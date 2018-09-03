В Казахстане впервые проведут химическую кастрацию

Первое решение о химической кастрации вынесли в Казахстане. Об этом в ходе брифинга в здании правительства сообщила вице-министр здравоохранения Лязат Актаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"С 1 января этого года вступил в силу приказ Министерства здравоохранения о проведении химической кастрации. Соответственно, на основании решения суда данные мероприятия могут быть проведены. Средства в республиканском бюджете предусмотрены. На сегодня поступила одна заявка на проведение химической кастрации на основании решения суда", - сообщила вице-министр здравоохранения в ходе пресс-конференции.
Лязат Актаева не уточнила, в каком городе суд вынес данное решение, отметив, что это первое решение суда о приминении химической кастрациии осужденного. На проведение химической кастрации, по ее словам, выделено более 9 миллионов тенге.
"Выделены средства для более двух тысяч инъекций", - отметила вице-министр здравоохранения.
С 1 января 2018 года в Казахстане вступили в силу законодательные поправки, предусматривающие принудительное лечение в виде химической кастрации для педофилов.
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