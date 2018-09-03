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Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9%

Просмотров:109 Опубликовано: Сегодня, 17:28
Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9%
Фото из открытых источников
Национальный банк Казахстана 3 сентября принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% с симметричным коридором процентных ставок на уровне +/-1%. Ставки по операциям предоставления и изъятия ликвидности сохранены на уровнях 10% и 8%, соответственно. Об этом сегодня сообщил председатель Нацбанка Данияр Акишев, передает Zakon.kz.

Он отметил, что официальная ставка рефинансирования также сохранена на уровне базовой ставки – 9%.

«В соответствии с обновленными прогнозами, мы видим риски замедления темпов снижения инфляции, то есть инфляция продолжит замедление, но медленнее, чем мы оценивали раньше. Усиливается проинфляционное давление со стороны внутреннего спроса, который в текущем году продолжает свое восстановление, и показателей мировой экономики в целом», - рассказал Д.Акишев.

Таким образом, по словам главы Национального Банка Казахстана, повышаются риски нахождения инфляции возле верхней границы прогнозного коридора 4-6% в 2019 году и превышения коридора ниже 4% к концу 2020 года.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 15 октября 2018 года в 17:00 по времени Астаны.
Источник: zakon.kz
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