«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 04 Сентября
+23...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 365.23 KZT
  • €1 = 423.56 KZT
  • 1 RUB = 5.38 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Apple признала дефект iPhone 8

Просмотров:82 Опубликовано: Сегодня, 07:33
Apple признала дефект iPhone 8
Фото © РИА Новости
Корпорация Apple сообщила о выявлении партии бракованных смартфонов iPhone 8, в которых неисправна материнская плата, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сказано на странице техподдержки на сайте корпорации, производственный дефект затронул небольшую часть устройств, которые были реализованы между сентябрем 2017 года и мартом 2018-го в США, Австралии, Китае, Индии, Японии, Новой Зеландии и других странах.

Из-за заводского дефекта бракованные телефоны могут внезапно перезагружаться, зависать и даже не включаться.

Неисправные смартфоны Apple пообещала отремонтировать бесплатно. При этом отмечается, что iPhone 8 Plus и других моделей компании данная проблема не коснулась.

Узнать, какие модели iPhone 8 подлежат ремонту, можно на сайте корпорации, для этого необходимо указать регион покупки и серийный номер устройства.

Ранее обладатели флагманского смартфона Apple iPhone X пожаловались на дефект, мешающий принимать звонки. Некоторые пользователи заметили, что во время входящего вызова смартфон не выходит из режима ожидания и не активирует дисплей.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика