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ДАИШ перебрасывает диверсантов в Центральную Азию - СМИ

Просмотров:86 Опубликовано: Сегодня, 08:12
ДАИШ перебрасывает диверсантов в Центральную Азию - СМИ
© Reuters
Запрещенная в Казахстане террористическая организация ДАИШ (или так называемое "Исламское государство") готовит и перебрасывает в Европу, Центральную, Юго-Восточную Азию и Россию диверсионно-террористические группы. Об этом заявил заместитель директора исполкома региональной антитеррористической структуры ШОС Джумахон Гиесов, передает РИА Новости.

"Успешное подавление очагов в Сирии вынудило оставшихся боевиков передислоцироваться, а их лидеров - активизировать свои зарубежные филиалы. Созданные ИГИЛ специальные структуры ведут комплектование, подготовку и переброску диверсионно-террористических групп в Европу, Центральную, Юго-Восточную Азию, Россию", - сказал Гиесов, выступая на конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом" в Москве.

В свою очередь, глава службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа на этой же конференции заявил, что доходы ДАИШ с 2014 года снизились в 10 раз.

"Если сравнивать те поступления финансовые, которые были в 2014 году и оценивались примерно в три миллиарда долларов, то в настоящее время боевикам ИГИЛ удается получить 200-300 миллионов долларов в год", - сказал он.

Это связано с тем, что "значительно снизились поступления от добычи нефти и от налогов, которыми боевики обложили контролируемые ими территории".
Источник: tengrinews.kz
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