Цены на легковые автомобили резко подскочили в России

Во второй половине августа цены на новые легковые автомобили автопроизводителей, официально представленных на российском рынке, выросли от 3 до 350 тысяч рублей (от 16 тысяч до 1,8 миллиона тенге). Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат", которое провело мониторинг цен.Согласно результатам мониторинга, за период с 16 по 31 августа 2018 года цены на автомобили изменились у 18 автопроизводителей.Так, компания Hyundai подняла цены на седаны Solaris и Elantra от 3 до 55 тысяч рублей.На сумму от 12 до 35 тысяч рублей подорожал весь модельный ряд автомобилей Mazda, а большинство моделей Mercedes-Benz прибавили в цене от 20 до 350 тысяч рублей.Примеру Mazda последовала и компания Subaru - все автомобили этой марки во всех своих комплектациях подорожали от 19 до 70 тысяч рублей.Toyota обновила ценники у внедорожника Land Cruiser, прибавив к ним от 33 до 65 тысяч рублей в зависимости от комплектации.Агентство при этом отмечает, что данная информация "не претендует на полноту и всеохватность рынка". Однако она "позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний".