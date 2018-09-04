«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 04 Сентября
+23...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 365.23 KZT
  • €1 = 423.56 KZT
  • 1 RUB = 5.38 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Правительство РК просят подготовиться к скачку инфляции из-за санкций

Просмотров:276 Опубликовано: Сегодня, 11:34
Правительство РК просят подготовиться к скачку инфляции из-за санкций
Фото из открытых источников
В 2019-2020 годах ожидается повышение инфляции из-за действий антироссийских санкций. Об этом на заседании правительства сообщил глава Национального банка Данияр Акишев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам Акишева, инфляция в августе составила 0,2 процента. Он отметил, что в сравнении с августом прошлого года это высокий показатель. В годовом выражении это на 6 процентов больше. Вообще рост пошел за счет непродовольственных товаров. Замедление инфляции по продовольственным товарам составило 0,9 процента, в прошлом году и в этом году - 0,1 процента.

"В 2019-2020 годах, возможно, будет превышение инфляции, возможен выход инфляции из заданного коридора. Во-первых, это связано с режимом санкций против России. Во-вторых, с ослаблением нацвалюты, в-третьих, со снижением цен на нефть. И в-четвертых, с ростом социальных расходов и ростом кредитов", - сообщил Акишев.

Глава Нацбанка заявил о необходимости правительству и местным властям провести работу по выяснению рынков, связанных с антироссийскими санкциями.
Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
master_kz (Посетители) Сегодня, 12:49
Цитата: Dushman
Может стоит уже выйти из таможенного союза и заниматься своей страной?

И цена на нефть повысится. И курс доллара снизится-)) Чем еще заниматься? uhmylka
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Sazan (Посетители) Сегодня, 12:28
Цитата: Dushman
Может стоит уже выйти из таможенного союза и заниматься своей страной?

сам не сторонник таёжного союза, но наша страна не та страна, которая может что то сама возглавить даже в своем регионе. во всяком случае не сейчас.
не прогнемся под рубль, нас прогнут под юань, или любой другой тугрик. так что особой разницы не будет.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Dushman (Посетители) Сегодня, 12:23
Может стоит уже выйти из таможенного союза и заниматься своей страной?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
dolph02071075 (Посетители) Сегодня, 12:09
https://www.youtube.com/watch?v=GMD9yezMTt0
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика