Правительство РК просят подготовиться к скачку инфляции из-за санкций

В 2019-2020 годах ожидается повышение инфляции из-за действий антироссийских санкций. Об этом на заседании правительства сообщил глава Национального банка Данияр Акишев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам Акишева, инфляция в августе составила 0,2 процента. Он отметил, что в сравнении с августом прошлого года это высокий показатель. В годовом выражении это на 6 процентов больше. Вообще рост пошел за счет непродовольственных товаров. Замедление инфляции по продовольственным товарам составило 0,9 процента, в прошлом году и в этом году - 0,1 процента.



"В 2019-2020 годах, возможно, будет превышение инфляции, возможен выход инфляции из заданного коридора. Во-первых, это связано с режимом санкций против России. Во-вторых, с ослаблением нацвалюты, в-третьих, со снижением цен на нефть. И в-четвертых, с ростом социальных расходов и ростом кредитов", - сообщил Акишев.



Глава Нацбанка заявил о необходимости правительству и местным властям провести работу по выяснению рынков, связанных с антироссийскими санкциями.