Требования к полицейским начальникам предлагают ужесточить в Казахстане

На публичное обсуждение вынесен проект приказа, по которому утверждают требования при приеме на работу полицейских различных категорий, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Документ под названием "О внесении изменений в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 5 мая 2015 года № 432 "Об утверждении квалификационных требований к категориям должностей органов внутренних дел Республики Казахстан" появился на портале "Открытые НПА".



Согласно изменениям, в разделе Требования к стажу, к примеру, для председателя комитета МВД Казахстана, необходимо не менее пятнадцати лет стажа в органах внутренних дел, либо не менее восемнадцати лет стажа на правоохранительной службе, в том числе не менее восьми лет на руководящих должностях, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности.



В действующей редакции требования проще: необходимо не менее пятнадцати лет стажа в органах внутренних дел, либо не менее восемнадцати лет стажа на правоохранительной службе, в том числе не менее восьми лет на руководящих должностях.



Аналогичные изменения предлагаются и для должностей начальник департамента, заместитель председателя комитета, заместитель начальника департамента, полномочный представитель МВД Республики Казахстан в МВД Кыргызской Республики, полномочный зональный инспектор, начальник управления.



Однако, в случае с должностями старший следователь (оперуполномоченный, дознаватель) по особо важным делам, старший инспектор по особым поручениям, главный: криминалист, ревизор, специалист-врач, специалист-психолог, специалист-полиграфолог, специалист и помощник начальника дежурной части - оперативный дежурный, требования предлагают упростить.



В действующей редакции требуется не менее восьми лет стажа на правоохранительной службе, либо не менее девяти лет работы в государственных органах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории.



По новым предлагаемым правилам - не менее пяти лет стажа службы на правоохранительной службе, либо не менее шести лет работы в государственных органах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности.



При этом из графы требования к знаниям убрали "Знание Конституции Республики Казахстан, Законов Республики Казахстан "Об органах внутренних дел Республики Казахстан", "О гражданской защите", "О правоохранительной службе", "О противодействии коррупции", "О государственных секретах", "О государственной службе Республики Казахстан", Уголовного кодекса Республики Казахстан, Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", других нормативных правовых актов, связанных с профессиональной деятельностью".



Вместо этого предлагаемая редакция гласит:



"Знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей по данной категории. Соответствующие организаторские и управленческие навыки".



Обсуждение документа продлится до 17 сентября 2018 года.