Резкое удешевление тенге объяснил экономист

Курс нацвалюты снизился с показателя 365,43 тенге за доллар по итогам дневной сессии 3 сентября до 369 в обменниках на текущий момент. Причинами являются антироссийские санкции, укрепление доллара по отношению к остальным валютам и панические ожидания на рынках.



Такое мнение выразил экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Накануне, по информации РИА Новости, рубль упал к доллару на 59 копеек, до 68,14 рубля. Российские эксперты прогнозируют ускорение инфляции и дальнейшее снижение курса на фоне турбулентности на развивающихся рынках. При этом поддержку валюте, по их данным, окажут растущие цены на нефть.



"Вчера рубль упал. Доллар продолжает укрепляться. Видимо, видя ослабление рубля на 1 процент, у нас начали активно скупать доллары. Паника на рынке", - сказал экономист Арман Байганов.



Стоит отметить, что утренние торги на KASE закрылись курсом 366,95 тенге за доллар. Но позже в обменниках инвалюту начали продавать за 369 тенге. Экономист ожидает дальнейшего снижения биржевого курса тенге до 368 за доллар.



В свою очередь, Нацбанк прогнозирует повышение инфляции в 2019-2020 годах из-за действия антироссийских санкций.



"В 2019-2020 годах, возможно, будет превышение инфляции, возможен выход инфляции из заданного коридора. Во-первых, это связано с режимом санкций против России. Во-вторых, с ослаблением нацвалюты, в-третьих, со снижением цен на нефть. И в-четвертых, с ростом социальных расходов и ростом кредитов", - сообщил глава НБ РК Данияр Акишев.



Глава Нацбанка заявил о необходимости правительству и местным властям провести работу по выяснению рынков, связанных с антироссийскими санкциями.