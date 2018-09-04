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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Резкое удешевление тенге объяснил экономист

Просмотров:408 Опубликовано: Сегодня, 13:25
Резкое удешевление тенге объяснил экономист
Фото ©Амир Абдулхаимов
Курс нацвалюты снизился с показателя 365,43 тенге за доллар по итогам дневной сессии 3 сентября до 369 в обменниках на текущий момент. Причинами являются антироссийские санкции, укрепление доллара по отношению к остальным валютам и панические ожидания на рынках.

Такое мнение выразил экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Накануне, по информации РИА Новости, рубль упал к доллару на 59 копеек, до 68,14 рубля. Российские эксперты прогнозируют ускорение инфляции и дальнейшее снижение курса на фоне турбулентности на развивающихся рынках. При этом поддержку валюте, по их данным, окажут растущие цены на нефть.

"Вчера рубль упал. Доллар продолжает укрепляться. Видимо, видя ослабление рубля на 1 процент, у нас начали активно скупать доллары. Паника на рынке", - сказал экономист Арман Байганов.

Стоит отметить, что утренние торги на KASE закрылись курсом 366,95 тенге за доллар. Но позже в обменниках инвалюту начали продавать за 369 тенге. Экономист ожидает дальнейшего снижения биржевого курса тенге до 368 за доллар.

В свою очередь, Нацбанк прогнозирует повышение инфляции в 2019-2020 годах из-за действия антироссийских санкций.

"В 2019-2020 годах, возможно, будет превышение инфляции, возможен выход инфляции из заданного коридора. Во-первых, это связано с режимом санкций против России. Во-вторых, с ослаблением нацвалюты, в-третьих, со снижением цен на нефть. И в-четвертых, с ростом социальных расходов и ростом кредитов", - сообщил глава НБ РК Данияр Акишев.

Глава Нацбанка заявил о необходимости правительству и местным властям провести работу по выяснению рынков, связанных с антироссийскими санкциями.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Василий Кравчук
 Владимир (Посетители) Сегодня, 13:37
Цитата: ROBIN
Почему нашему государству не отказатся от тенге и просто перейти на доллар? И не надо ни какого курса. Только правда банкиры и спекулянты потеряют на этом, но народ и экономика выиграет. Давно бы сделали одну валюту на весь мир


Ну так у нас для банкиров и барыг делается всё, а для людей ничего. Поэтому вряд ли это будет, но идея мне нравится.
 
-2
  • Василий Кравчук
  • dolph02071075
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:37
Robin
Использовать валюту другой страны нерентабельно. Вы попробуйте использовать сковородку соседа, для приготовления еды. Да, вы будете использовать, но, если сосед будет не вдухе, не увидете сковороду на несколько дней. После такого случая, вы сами купите отдельную сковороду для себя.
 
-1
  • Quwanysh Atshybaiuly
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Владимир
  • Василий Кравчук
  • Dushman
  • dolph02071075
 ROBIN (Посетители) Сегодня, 13:31
Почему нашему государству не отказатся от тенге и просто перейти на доллар? И не надо ни какого курса. Только правда банкиры и спекулянты потеряют на этом, но народ и экономика выиграет. Давно бы сделали одну валюту на весь мир
 
 

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