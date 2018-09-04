В Минздраве РК прокомментировали гибель женщины после укуса комара

Глава Министерства здравоохранения РК Елжан Биртанов в ходе пресс-конференции в Правительстве РК озвучил предварительную причину смерти 28-летней женщины в Астане, передает корреспондент Today.kz. Напомним, она скончалась в городской больнице №1, куда она обратилась с жалобами после укуса комара.

Министр заверил, что лично контролирует этот случай и располагает детальной информацией по данному факту.



"Пока что предварительно ставится диагноз "анафилактический шок". Мы предполагаем, что на фоне общей аллергической реакции применялись лекарственные средства, которые использовались полностью по протоколу диагностики лечения, по стандарту, но возникло такое осложнение.



Дальнейшее изучение всех деталей нами будет проводиться с правоохранительными органами, которые были сразу же подключены



Изъяли все лекарства. Это займет время, токсикологическая экспертиза. О результатах мы сообщим", – сказал Биртанов.



Как пояснил позже журналистам руководитель Управления здравоохранения Астаны Камалжан Надыров, у 28-летней матери двоих детей произошел анафилактический шок после введения укола преднизолона.



"Естественно, это те препараты, которые применяются ежедневно десяткам и сотням наших пациентов, но только экспертиза покажет, что явилось истинной причиной смерти. Когда случаются подобные случаи, в медицинских организациях сразу по алгоритму приглашаются правоохранительные органы, которые проводят следственные мероприятия, что и было сделано.



Они (полицейские – Прим. автора) опросили всех участников данного происшествия и взяли для экспертизы все ампулы вводимых препаратов



Все препараты вводились согласно протоколу. У пациентки были жалобы на боль и зуд, соответственно, ей вводился также кетонал", – добавил Надыров.



Также он прокомментировал череду смертей пациентов в Астане. Он сказал, что город нельзя считать небезопасным. По его словам, ежедневно спасают сотни, тысячи пациентов. Астана – это город, в котором каждый пятый пациент иногородний, отметил спикер. Это, по его словам, говорит о доверии пациентов из других регионов.



Напомним, 28-летняя жительница Астаны Макпал Еспенбетова скончалась от анафилактического шока в столичной больнице, куда она пришла за помощью к медикам после укуса комара.



Ранее редакция Today.kz рассказала о том, что в Казахстане на одного пациента приходится около 2000 пациентов. В регионах, по данным министра здравоохранения, наиболее высокая нагрузка на врача общей практики наблюдается в Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и в Астане. При этом в Акмолинской, Актюбинской областях показатель соответствует целевому показателю государственной программы, отметил Елжан Биртанов. Также стало известно, что в Казахстане в рамках проектов государственно-частного партнерства планируется открыть компактные медицинские центры прямо на первых этажах жилых комплексов и офисных помещений.