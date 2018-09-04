SoundCloud заблокировали в Казахстане

Популярная музыкальная онлайн-платформа SoundCloud временно заблокирована на территории Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz. Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства информации и коммуникаций.



"Там были обнаружены материалы экстремистского и террористического характера. Мы направили им уведомление, они должны эти материалы удалить. В принципе, в прошлом такая ситуация уже была, они шли навстречу, удаляли противоправный материал. После удаления они снова будут доступны", - сообщили в пресс-службе ведомства.



Отметим, что в реестр запрещенных на территории Казахстана сайтов платформа SoundCloud еще не включена.



"Реестр обновляется ежемесячно. Так как сайт заблокирован совсем недавно, возможно, если они в течение ближайших дней материалы удалят, то в реестр даже и не попадут. По истечении месяца, если они никаких мер не будут предпринимать, уже будут помещены в реестр. По закону есть месяц на обновление реестра", - отметили в ведомстве.



Ранее в Сети распространилось сообщение о блокировке в стране портала SoundCloud.com и блог-платформы Medium.com.



"Касательно сайта Medium с нашей стороны никаких действий не предпринималось, поэтому мы не знаем систему работы портала", - добавили в МИК.