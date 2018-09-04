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SoundCloud заблокировали в Казахстане

Просмотров:162 Опубликовано: Сегодня, 17:31
SoundCloud заблокировали в Казахстане
pixabay.com
Популярная музыкальная онлайн-платформа SoundCloud временно заблокирована на территории Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz. Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства информации и коммуникаций.

"Там были обнаружены материалы экстремистского и террористического характера. Мы направили им уведомление, они должны эти материалы удалить. В принципе, в прошлом такая ситуация уже была, они шли навстречу, удаляли противоправный материал. После удаления они снова будут доступны", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что в реестр запрещенных на территории Казахстана сайтов платформа SoundCloud еще не включена.

"Реестр обновляется ежемесячно. Так как сайт заблокирован совсем недавно, возможно, если они в течение ближайших дней материалы удалят, то в реестр даже и не попадут. По истечении месяца, если они никаких мер не будут предпринимать, уже будут помещены в реестр. По закону есть месяц на обновление реестра", - отметили в ведомстве.

Ранее в Сети распространилось сообщение о блокировке в стране портала SoundCloud.com и блог-платформы Medium.com.

"Касательно сайта Medium с нашей стороны никаких действий не предпринималось, поэтому мы не знаем систему работы портала", - добавили в МИК.
Источник: Tengrinews.kz
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