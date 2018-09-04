Как 35-летний устькаменогорец оказался беременным, объяснили в облздраве ВКО

Нелепый случай произошел в учреждении "Амбулаторный центр" Усть-Каменогорска, где пациенту-мужчине поставили диагноз "беременность", передает Today.kz со ссылкой на Устинка LIVE.



35-летний житель Усть-Каменогорска обратился в больницу с болями в животе. После врачебного осмотра мужчина изучил свою амбулаторную карту и обнаружил в результатах обследования запись: "Живот увеличен согласно срокам беременности, пошевел ощущает".



Каким образом мужчина оказался "беременным", пришлось выяснять специалистам областного управления здравоохранения. По факту записи в амбулаторной карте пациента было проведено служебное расследование.



В итоге чиновники пришли к выводу, что врачебной ошибки в действиях медработника не было, а причиной казуса явился сбой техники на стадии заполнения документов. Именно тогда в амбулаторную карту пациента наряду с другими симптомами попала и беременность.



"Так как результаты обследований заносятся в стандартизованный трафарет сразу в компьютере, при сбое техники могут наслоиться предыдущие данные или сохраниться данные трафарета, что и случилось в данной ситуации. При выдаче заключения врачом не было проверено распечатанное заключение, что вызвало ошибочную запись", – пояснили в облздраве, отметив, что, в целом, пациент получил необходимую помощь и рекомендации по лечению.



Перед пациентом руководители клиники уже извинились и предложили пройти повторное обследование, но уже у другого врача.



В отношении специалиста, допустившего ошибочную запись, применено дисциплинарное взыскание.