Ужесточить наказание за использование допинга планируют в Казахстане

Казахстанским спортсменам грозит серьезное наказание за применение допинга, но только в случае, если соответствующие поправки будут одобрены и вступят в законную силу. Об этом в ходе заседания в Правительстве РК сообщил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, передает корреспондент Today.kz.



Все изменения предусмотрены в Законе РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта".



"Основными направлениями законопроекта являются: ужесточение уголовной и административной ответственности за нарушение антидопинговых правил, усиление статуса Национальной антидопинговой организации, усиление статуса Сурдолимпийского комитета. Также за использование допинга предусматривается лишение всех ранее присужденных поощрений и выплат", – заявил Арыстанбек Мухамедиулы.



Помимо борьбы с использованием допинга, министр затронул вопросы развития массового спорта в Казахстане. В этой сфере, подчеркнул он, одной из самых важных проблем является недостаточность спортивной инфраструктуры для населения.



"Основной рост инфраструктуры происходит за счет плоскостных сооружений. (...) Количество крытых спортивных сооружений по республике, особенно в сельской местности, остается недостаточным.



Например, спортивные залы при школах используются только для проведения учебных занятий (на селе 4 932 спортивных зала, из них 4182 относятся к школам)



В целом потребность в физкультурно-оздоровительных залах в регионах страны составляет почти 1,5 миллиона квадратных метров, а фактически имеется 53,3 процента от потребности (768,9 тысячи квадратных метров)", – рассказал Мухамедиулы.



Он сообщил, как будет решаться эта проблема. За счет привлечения частных партнеров планируется строить спортивные объекты в регионах. Это позволит, по мнению Мухамедиулы, дать импульс развитию массовой физической культуры и спорта. Глава МКС РК обратился к премьер-министру РК Бакытжану Сагинтаеву и попросил дать соответствующие поручения по данному вопросу.



Арыстанбек Мухамедиулы также сообщил, что другим нововведением может стать создание Единого оператора, который координировал бы работу по распределению внебюджетных средств на развитие физической культуры и спорта. Министр сказал, что на счет оператора могли бы поступать деньги от спонсорской помощи АО "ФНБ "Самрук-Қазына" и других источников.



Глава МКС РК, кстати, сказал в ходе своего выступления, что разработанный министерством законопроект предусматривает обязательные отчисления в сфере игорного бизнеса для дополнительного внебюджетного финансирования развития спорта.



Напомним, ранее в ходе заседания Правительства РК министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал, что в Казахстане на одного врача приходятся почти 2000 человек. Решать проблему в ведомстве планируют путем создания малых компактных медицинских центров, которые будут расположены в жилых домах.



Помимо этого, Биртанов озвучил предварительную причину гибели 28-летней женщины, которая накануне обратилась в одну из столичных больниц после укуса комара. Также в Министерстве здравоохранения РК подтвердили факт гибели роженицы в Астане. Этот случай стал пятым за последние три месяца.



На заседании Правительства РК выступил и министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, который рассказал о причине ухода с поста вице-министра Даны Жунусовой.