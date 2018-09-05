Ночную проверку в прямом эфире устроил министр Биртанов в детской больнице в Астане

Компанию министру здравоохранения составил ведущий специалист в области экстренной помощи, профессор из США Михаэль Дрешер.Министр здравоохранения Елжан Биртанов и профессор Михаэль Дрешер совершили ночной обход в городской детской больнице №2 в Астане. Ночную проверку министра транслировали в прямом эфире на странице минздрава в социальной сети Facebook.Прямая трансляция длилась около 26 минут. За это время министр и иностранный специалист обошли кабинеты, в том числе приёмное отделение, и поговорили с врачами. Биртанов раскритиковал организацию рабочего процесса."У вас не триаж система (система распределения пациентов – прим. автора). Вы придумали себе. Триаж система – это когда все заходят в единую зону и потом там внутри делятся, все пациенты рассредоточатся, и потом врачи к ним ходят, а у вас врачи сидят и ждут пока к ним ребёнок, пациент придёт. У каждого врача своя комната. Неправильно организован процесс", – сказал Биртанов в ходе обхода.В сутки в больницу обращаются 400 человек. Всего 30% из них привозят в медицинское учреждение на машинах скорой помощи.Министр здравоохранения отметил, что работники учреждения должны выглядеть соответствующим образом."Уже ведь жалобы были на вас. Выглядят как бомжи. Это же стыдно. Я понимаю, что у тебя тут целое трудоустройство пенсионеров, но это детская больница же. Внешний вид должен быть. Как-будто склад охраняют", – отметил Биртанов.Министр отметил, что у врачей высокая ответсвенность и похвалил их за преданность делу."Стоит одному случаю произойти и всё на смарку. Никто не видит вашу работу. Надо показывать вашу работу. Даже вот здесь в соцсетях вынуждены. Люди имеют право знать", – сказал Биртанов работникам больницы перед уходом.Видео ночного обхода стремительно набирает просмотры. Большинство пользователей поддержали идею министра показать ночной обход в прямом эфире и похвалили его в комментариях за знание английского языка.