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Ночную проверку в прямом эфире устроил министр Биртанов в детской больнице в Астане

Просмотров:370 Опубликовано: Сегодня, 07:26
Ночную проверку в прямом эфире устроил министр Биртанов в детской больнице в Астане
Фото из открытых источников
Компанию министру здравоохранения составил ведущий специалист в области экстренной помощи, профессор из США Михаэль Дрешер.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов и профессор Михаэль Дрешер совершили ночной обход в городской детской больнице №2 в Астане. Ночную проверку министра транслировали в прямом эфире на странице минздрава в социальной сети Facebook.

Прямая трансляция длилась около 26 минут. За это время министр и иностранный специалист обошли кабинеты, в том числе приёмное отделение, и поговорили с врачами. Биртанов раскритиковал организацию рабочего процесса.

"У вас не триаж система (система распределения пациентов – прим. автора). Вы придумали себе. Триаж система – это когда все заходят в единую зону и потом там внутри делятся, все пациенты рассредоточатся, и потом врачи к ним ходят, а у вас врачи сидят и ждут пока к ним ребёнок, пациент придёт. У каждого врача своя комната. Неправильно организован процесс", – сказал Биртанов в ходе обхода.

В сутки в больницу обращаются 400 человек. Всего 30% из них привозят в медицинское учреждение на машинах скорой помощи.

Министр здравоохранения отметил, что работники учреждения должны выглядеть соответствующим образом.

"Уже ведь жалобы были на вас. Выглядят как бомжи. Это же стыдно. Я понимаю, что у тебя тут целое трудоустройство пенсионеров, но это детская больница же. Внешний вид должен быть. Как-будто склад охраняют", – отметил Биртанов.

Министр отметил, что у врачей высокая ответсвенность и похвалил их за преданность делу.

"Стоит одному случаю произойти и всё на смарку. Никто не видит вашу работу. Надо показывать вашу работу. Даже вот здесь в соцсетях вынуждены. Люди имеют право знать", – сказал Биртанов работникам больницы перед уходом.

Видео ночного обхода стремительно набирает просмотры. Большинство пользователей поддержали идею министра показать ночной обход в прямом эфире и похвалили его в комментариях за знание английского языка.

Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Erlan84
  • arelav_74
 Empro (Посетители) Сегодня, 08:25
Елжан Биртанов это конечно, хорошая идея.
Но, почему Вы и Ваши люди ходят в верхней одежде и обуви в приемном покое? Вы же министр здравоохранения...
 
 

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