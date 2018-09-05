Пересылаемые в WhatsApp фотографии и документы оказались под угрозой

Злоумышленники распространяют шпионское программное обеспечение, замаскированное под популярный мессенджер Viber, которое позволяет похищать фотографии и документы из чатов в WhatsApp. О распространении вредоносного ПО предупреждает компания ESET в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».



Лже-Viber атакует устройства на базе Android. Ее обнаружил специалист по безопасности ESET Лукас Стефанко на сайте, имитирующем легитимный магазин приложений Google Play. Поддельный ресурс рекомендовал приложение с помощью значка «Выбор редакции». Отмечалось, что поддельный Viber скачали больше 500 миллионов пользователей, ему присвоили среднюю оценку пользователей 4,3, как у оригинального приложения в Google Play.



При установке на смартфон или планшет программа запрашивает право на доступ к контактам, звонкам и сообщениям, а также возможность записи аудиофайлов и операций с контентом на SD-карте. Таким образом, зловред может красть с устройства медиафайлы и документы, пересылаемые в чатах WhatsApp и WeChat, все фотографии и загруженные файлы из памяти устройства, а также записывать телефонные звонки.



Специалисты по информационной безопасности предупреждают о необходимости скачивать популярные приложения только на Google Play. В ходе установки рекомендуется обращать пристальное внимание на запросы разрешений, а также проверять оценки других пользователей и читать отзывы. Кроме того, необходимо установить на устройство антивирусное ПО.



В сентябре эксперты в области кибербезопасности обнаружили опасный вирус-шифровальщик имени 44-го президента США Барака Обамы. Вредоносная программа получала доступ к файлам .exe, в том числе и в системных папках, что оказалось нетипично для данного вида вымогателей.