Накрутку на лекарства в 200% делают аптеки Казахстана

Аптеки Казахстана накручивают цены на лекарства до 100-200%. С таким заявлением выступил президент Объединения юридических лиц "ФармМедИндустрияКазахстана" Руслан Султанов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Отечественные фармпроизводители, естественно, поддерживают данный механизм. Потому что мы понимаем, для чего это вводится. В первую очередь, чтобы был нормальный конкурентный рынок, без перегибов. Дело в том, что факты, когда недобросовестные аптеки либо дистрибьюторы накручивают от 100 до 200 процентов. У наших производителей уже были такие мнения, высказывания", – сказал Султанов в ходе круглого стола на тему "Планируемые изменения в законодательстве по вопросам регулирования цен на лекарства и медизделия".
Поэтому, по его мнению, объединение за создание этого механизма: методологии формирования цены.
"Здесь важно быть транспарантным и простым. Чтобы ни у предпринимателей, ни у госорганов, ни у проверяющих завтра не было вопросов о том, откуда, какие цены берутся. Это очень важный момент. Здесь еще важен следующий блок: мы понимаем, что сегодня и завтра регистрация будет осуществляться через национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий. Здесь, конечно, большая работа стоит по выстраиванию технической работы, чтобы было минимум человеческого контакта, в идеале его вообще не должно быть. Бесперебойная работа, подготовленность персонала – это то, с чем мы сегодня сталкиваемся", – заключил он.
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