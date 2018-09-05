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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Накрутку на лекарства в 200% делают аптеки Казахстана

Просмотров:214 Опубликовано: Сегодня, 10:57
Накрутку на лекарства в 200% делают аптеки Казахстана
Фото с сайта pravmir.ru
Аптеки Казахстана накручивают цены на лекарства до 100-200%. С таким заявлением выступил президент Объединения юридических лиц "ФармМедИндустрияКазахстана" Руслан Султанов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Отечественные фармпроизводители, естественно, поддерживают данный механизм. Потому что мы понимаем, для чего это вводится. В первую очередь, чтобы был нормальный конкурентный рынок, без перегибов. Дело в том, что факты, когда недобросовестные аптеки либо дистрибьюторы накручивают от 100 до 200 процентов. У наших производителей уже были такие мнения, высказывания", – сказал Султанов в ходе круглого стола на тему "Планируемые изменения в законодательстве по вопросам регулирования цен на лекарства и медизделия".

Поэтому, по его мнению, объединение за создание этого механизма: методологии формирования цены.

"Здесь важно быть транспарантным и простым. Чтобы ни у предпринимателей, ни у госорганов, ни у проверяющих завтра не было вопросов о том, откуда, какие цены берутся. Это очень важный момент. Здесь еще важен следующий блок: мы понимаем, что сегодня и завтра регистрация будет осуществляться через национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий. Здесь, конечно, большая работа стоит по выстраиванию технической работы, чтобы было минимум человеческого контакта, в идеале его вообще не должно быть. Бесперебойная работа, подготовленность персонала – это то, с чем мы сегодня сталкиваемся", – заключил он.
Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • tom2005
  • ddd888
 Ingul (Посетители) Сегодня, 12:05
В прошлом году поговорили об этом же, погрозили аптекам пальчиком и стало еще дороже.
Почему такая беспомощность?
Почему ничего не меняется к лучшему?
Одни разговоры.
 
 

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