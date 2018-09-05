Нигматулин рассказал о недоверии населения к статистике

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов рассказал, почему цены в магазинах и на базарах разнятся с данными официальной статистики, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Такой вопрос министру Сулейменову задали в ходе пленарного заседания Мажилиса во время обсуждения закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной статистики".



"У населения возникают вопросы, почему официальные статистические данные зачастую не соответствуют фактическим изменениям цен на те же потребительские товары. Дайте пояснение о причинах расхождений и о том, какие меры вы, ваше министерство будет принимать для того, чтобы вызвать большее доверие у населения к государственной статистике?" - обратилась к министру депутат Ирина Унжакова.



"Мы берем по каждому товару от шести до 10 ценовых позиций. К примеру, масло сливочное - мы можем его купить в магазине возле дома, на базаре, на оптовом базаре и можем купить в крупном торговом центре. На базе этого усредняется по весам и дается цена в целом по региону и республике. Наши граждане, мы привыкли покупать продукты непосредственно либо у дома, либо в супермаркете, поэтому, когда это усреднение происходит, каждому из нас кажется, что цена не та, которую я вижу при покупке этого товара. Но, тем не менее, со статистической точки зрения усреднение этой цены правильное", - пояснил Тимур Сулейменов.



Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин призвал министра национальной экономики повысить уровень доверия к официальной статистике.



"Ключевой вопрос был о доверии населения к данным официальной статистики. Вы как-то его обошли очень грамотно. Этот вопрос уже становится философским, даже из вашего ответа это видно. Конечно, усредненно вы считаете, и мы понимаем, что ваши расчеты строго обоснованы и базируются на серьезной методологии. Вопрос в другом. Вот рядовой гражданин слышит ваши официальные статданные, к примеру, об уровне потребительских цен. Потом он приходит в магазин и видит, что нужные ему продукты или лекарства имеют совершенно другую цену. Они, как правило, дороже, чем следует это из ваших статданных. Ему не важно, что когда вы формируете этот индекс потребительских цен, то включаете туда не только продукты и лекарства, но и миксуете все, образно говоря: от станков до металла. Вот где идет усреднение цены. Вот у вас и получается средневзвешенный рост цен небольшой", - обратился к министру Нурлан Нигматулин.



"Когда человек сравнивает ваши усредненные показатели с ценниками на прилавке, он видит между ними серьезную разницу. Вот отсюда, Тимур Муратович, и наблюдается определенное недоверие к данным государственной статистики. Вам и вашим специалистам надо продумать, как избежать такого дисбаланса. (…) Не надо бояться, если идет какая-то мировая тенденция по росту цен, инфляционные вопросы, надо просто об этом говорить. Тогда не будет этого разрыва между доверием населения к официальной статистике. Вы же тоже ходите в магазин и знаете, какие там цены", - резюмировал Нурлан Нигматулин.