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Ужесточить наказание за курение в самолете собираются в Казахстане

Просмотров:24 Опубликовано: Сегодня, 13:21
Ужесточить наказание за курение в самолете собираются в Казахстане
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
Ужесточить наказание за курение на борту самолета могут в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Такое мнение выразил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек в ходе обсуждения в Мажилисе законопроекта "О ратификации Конвенции о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации".

В ходе обсуждения законопроекта депутаты поинтересовались у министра, предусмотрены ли в Казахстане изменения по ужесточению наказания в отношении лиц, нарушающих запрет на курение на борту воздушного судна.

"Действительно, международная практика по предотвращению таких правонарушений на борту - различная. Мы буквально 2-3 года назад принимали поправки, изменения в авиационное законодательство. Мы ужесточали меры против таких нарушителей - это 15 суток или штраф 20 МРП. Это соразмерное наказание и адекватное многим аналогичным мерам, которые другие авиационные власти сегодня применяют. Мы сегодня с авиакомпаниями активно рассматриваем вопросы ужесточения, возможно, мы будем вносить предложения по ужесточению", - ответил на вопрос Женис Касымбек.
Источник: Tengrinews.kz
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