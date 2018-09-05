Ужесточить наказание за курение в самолете собираются в Казахстане

Ужесточить наказание за курение на борту самолета могут в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Такое мнение выразил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек в ходе обсуждения в Мажилисе законопроекта "О ратификации Конвенции о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации".
В ходе обсуждения законопроекта депутаты поинтересовались у министра, предусмотрены ли в Казахстане изменения по ужесточению наказания в отношении лиц, нарушающих запрет на курение на борту воздушного судна.
"Действительно, международная практика по предотвращению таких правонарушений на борту - различная. Мы буквально 2-3 года назад принимали поправки, изменения в авиационное законодательство. Мы ужесточали меры против таких нарушителей - это 15 суток или штраф 20 МРП. Это соразмерное наказание и адекватное многим аналогичным мерам, которые другие авиационные власти сегодня применяют. Мы сегодня с авиакомпаниями активно рассматриваем вопросы ужесточения, возможно, мы будем вносить предложения по ужесточению", - ответил на вопрос Женис Касымбек.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.