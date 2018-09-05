Ужесточить наказание за курение в самолете собираются в Казахстане

Ужесточить наказание за курение на борту самолета могут в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Такое мнение выразил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек в ходе обсуждения в Мажилисе законопроекта "О ратификации Конвенции о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации".



В ходе обсуждения законопроекта депутаты поинтересовались у министра, предусмотрены ли в Казахстане изменения по ужесточению наказания в отношении лиц, нарушающих запрет на курение на борту воздушного судна.



"Действительно, международная практика по предотвращению таких правонарушений на борту - различная. Мы буквально 2-3 года назад принимали поправки, изменения в авиационное законодательство. Мы ужесточали меры против таких нарушителей - это 15 суток или штраф 20 МРП. Это соразмерное наказание и адекватное многим аналогичным мерам, которые другие авиационные власти сегодня применяют. Мы сегодня с авиакомпаниями активно рассматриваем вопросы ужесточения, возможно, мы будем вносить предложения по ужесточению", - ответил на вопрос Женис Касымбек.