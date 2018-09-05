Известная иностранная фармкомпания оштрафована за "откаты" казахстанским чиновникам

Фармкомпания Sanofi согласилась выплатить более 25 миллионов долларов в рамках соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт американского госоргана.



Sanofi, как сообщается, обвинили в том, что сотрудники ее филиалов путем коррупции добивались бизнес-контрактов в Казахстане и на Ближнем Востоке. Отмечается, что схема была развернута во множестве стран и включала в себя взятки чиновникам и поставщикам медуслуг с целью выиграть тендеры и увеличить количество назначений продуктов компании пациентам.



"В Казахстане дистрибьюторов использовали как участников схемы откатов (kickback scheme), чтобы получить средства, из которых платились взятки чиновникам, ответственным за предоставление Sanofi тендеров в госорганах. Откаты записывались во внутренних документах под кодовым словом "марципаны", - говорится в сообщении Комиссии по ценным бумагам и биржам США.



По данным комиссии, компания допустила нарушения. Sanofi не признала и не опровергла обвинения, но согласилась на приказ госоргана и выплату 17,5 миллиона долларов в рамках возврата нелегально полученных доходов, 2,7 миллиона в качестве процентов за период до вынесения судебного решения и гражданский штраф в размере 5 миллионов долларов.



Как пояснили в самой компании Sanofi, речь идет о действиях организации в разных странах, включая Казахстан в период с 2006 по 2015 год. Помимо уплаты 25 206 145 долларов, фирма согласилась на двухлетний период самоотчетности, усиление внутреннего контроля и проведение программы по предотвращению взяток и коррупции. Также подчеркивается полное сотрудничество с государственными органами.