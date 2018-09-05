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Снос памятника в честь 550-летия Казахского ханства возмутил казахстанцев

Просмотров:248 Опубликовано: Сегодня, 16:09
Снос памятника в честь 550-летия Казахского ханства возмутил казахстанцев
Фото: kstnews.kz
В Карабалыкском районе Костанайской области снесли памятник, посвященный "550-летию Казахского Ханства", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Костанайские новости.

В соцсетях местные жители пишут, что восседающий на коне батыр был достопримечательностью округа, однако в акимате Карабалыкского района так не считают.

Сообщается, что скульптуру снесли 4 сентября, и позже на постаменте установят новый памятник.

"Это был просто архитектурный объект, или как мы его еще называем, объект благоустройства. В честь 90-летия района общественный фонд "Карабалык батыр" инициировало поставить новый памятник. Это собирательный образ. Хотя, человек такой действительно жил, он был потомком Кобланды батыра и его звали Карабалык батыр. Название местности идет от его имени.

Министерство культуры дало разрешение на установку нового монумента. Мы хотим это сделать в середине октября. Местные власти профинансируют затраты на благоустройство прилегающей территории, а общественный фонд "Карабалык батыр" собирает средства на памятник. Он будет выполнен из бронзы. Прежний памятник был снесен 4 сентября, сейчас остался только постамент", - говорит заместитель акима Карабалыкского района Анаргуль Шаменова.

Отмечается, что монумент был посвящен "550-летию Казахского Ханства", и установлен в 2015 году на привлеченные средства в размере 600 тысяч тенге. Скульптор - Ертуган Шаймагамбетов.

"Чтобы установили этот мемориал, искал помощь от властей и финансирование мой дедушка Утешов Асылбек Гаппазович, которого сейчас нет с нами. И это очень обидное зрелище, сердце болит. Кому помешал батыр?", - написал в Instagram пользователь под ником oralbekov_17.

Позже по мессенджерам пользователи стали распространять видео, где запечатлен момент разрушения памятника.

Источник: Tengrinews.kz
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