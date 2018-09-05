"7-20-25": депутаты возмущены темпами и суммами кредитования в областях РК

Ответы на неудобные вопросы придется давать председателю Национального банка РК. Народные избранники направили ему запрос, в котором интересуются причинами низких темпов реализации новой жилищной программы "7-20-25", передает корреспондент Today.kz.
"По информации Национального банка РК, ипотечной компании "Баспана", по программе "7-20-25" по стране зарегистрировано всего лишь 1803 заявки, из них одобрены 1190.
Это даже не один процент от стоящих в очереди на получение жилья 1,5 миллиона человек и одного миллиона – на получение земельных участков!
Например, в Туркестанской и Мангистауской областях – ноль заявлений. В Северо-Казахстанской и Атырауской областях – по одной заявке. В Павлодарской области – всего девять заявок. В Жамбылской области – 10. Конечно, такие показатели оставляют желать лучшего", – сказал депутат Берик Дюсембинов, член комитета мажилиса по законодательству и судебно-правовой сфере, бывший полицейский и экс-глава НЭПК "Атамекен". По его мнению, ответственность лежит на акиматах, причины также кроются и в некоторых условиях самой программы.
"Несмотря на то, что в руках местных исполнительных органов находятся списки тысяч заинтересованных лиц, они не проинформировали их об этой программе. Неужели нельзя проявить инициативу в ХХI веке? Пригласить, обзвонить... Даже если один процент примет участие, то могли бы обеспечить не одну тысячу, а 25 тысяч человек", – возмутился Дюсембинов.
Он отметил, что в некоторых областях условия программы не соответствуют региональным особенностям. В качестве примера он привел самую густонаселенную область – Туркестанскую.
"Здесь много многодетных семей и однокомнатные и двухкомнатные квартиры для них неприемлемы. А по условиям программы стоимость жилья ограничена.
За 15 миллионов тенге в Шымкенте можно приобрести только двухкомнатную квартиру по программе
Недавно Шымкент был объявлен мегаполисом. Как жить в такой квартире семье с пятью детьми?" – задался вопросом народный избранник.
От имени депутатов фракции "Ак жол" он попросил повысить верхний предел по ипотечным займам с 15 до 25 миллионов тенге и учесть республиканский статус Шымкента.
Напомним, депутаты мажилиса Парламента РК 5 сентября в ходе пленарного заседания возмутились тем, что официальные данные по ценам на продукты и социально значимые товары не соответствуют реальным. Также их интересовал ход подготовки к общенациональной переписи. В частности, Нурлан Нигматулин задал представителю МИК РК вопрос о том, как она будет проходить в отдаленных селах, имеется ли там телефонная связь.
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