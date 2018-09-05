Каждый казахстанец будет иметь электронный паспорт здоровья

До конца 2020 года планируется 100% обеспечение населения страны электронными паспортами здоровья. Количество уже сформированных электронных паспортов населения составляет более 11 млн единиц, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"До конца 2020 года планируется стопроцентное обеспечение населения страны электронными паспортами здоровья", – сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в Службе центральных коммуникаций на пресс-конференции, посвященной улучшению качества медицинской помощи.



Как отмечает министр здравоохранения, в текущем году планируется запуск платформы интероперабильности, которая позволит поэтапно интегрировать все медицинские информационные системы и запустить единый банк электронных паспортов здоровья населения страны.



"Это позволит создать и вести непрерывную электронную медицинскую историю состояния здоровья каждого гражданина с момента рождения на протяжении всей жизни", – пояснил Елжан Биртанов.



Таким образом, считает глава Минздрава, медицинские мобильные приложения и цифровые технологии позволят удаленно в режиме реального времени отслеживать состояние человека, фиксируя их в персональных электронных записях.