LL Cool J и Дженнифер Лопес разблокировали "Зың-зың" в YouTube

Клип на казахстанскую песню "Зың-зың" разблокировали в YouTube, передает корреспондент Tengrinews.kz. Компания Warner Music Group, которая представляет интересы всемирно известной поп-дивы Дженнифер Лопес, отозвала жалобу на нарушение авторских прав. "Наш клип "Зың-зың" разблокировали, он принадлежит нам. Нам ничего не ответили, просто открыли доступ к просмотрам и все. Warner Music Group отозвали свой "страйк". Пришло уведомление, что наш клип вернули на канал и жалобу отозвали. Мы, конечно, безумно этому рады. Мы были уверены в себе, "минус" весь наш", - рассказал блогер Ахмад Хельми. Ранее сообщалось, что клипу на песню "Зың-зың", снятому популярными казахстанскими блогерами Jokeasses, был выписан "страйк" - предупреждение за нарушение авторских прав со стороны администрации YouTube. Выяснилось, что видеоролик был заблокирован после жалоб компании Warner Music Group из-за сходства с композицией Control Myself.





