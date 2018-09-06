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Ребрендинг КСК - готовится реформа ЖКХ

Просмотров:167 Опубликовано: Сегодня, 18:41
Ребрендинг КСК - готовится реформа ЖКХ
Иллюстративное фото
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Каждый жилой комплекс в Казахстане будет иметь свое объединение, которое создаст сберегательный счет, передает корреспондент МИА «Казинформ». Сегодня на брифинге соответствующие поправки в законодательство в сфере жилищно-коммунального хозяйства РК представил заместитель директор департамента развития строительной отрасли и ЖКХ при Министерстве по инвестициям и развитию Маргулан Абдыкаримов. По его словам, если депутаты одобрят и законопроект вступит в силу, то кооператив собственников квартир в нынешнем понимании уйдет в прошлое. Будет создана новая форма некоммерческой организации - объединение собственников имущества (ОСИ) по принципу «один дом - одно объединение собственников имущества - один счет». «Будет зарегламентированы права и обязанности, ответственность собственников имущества в многоквартирном жилом доме, исполнительного органа, субъектов сервисной деятельности, управляющих компаний и госорганов. Предлагаемый принцип предусматривает индивидуальный подход по управлению каждым домом. Каждое ОСИ будет открывать собственный текущий и сберегательные счета, увеличится количество зарегистрированных кондоминиумов, создадутся предпосылки для развития сервисных компаний», - рассказал Маргулан Абдыкаримов. Он отметил, что собственники квартир сами выберут приемлемую для себя форму управления домом. К примеру, если количество квартир в доме не превышает 10, то будет создано товарищество. Если же квартир больше 10 - то объединение собственников имущества, в котором будет избран председатель из числа жильцов или правление. «В случае, если не будет желающих на должность председателя, то в этом случае ОСИ нанимает физическое лицо - наемного менеджера, что позволит ежемесячно контролировать его работу через информационную систему Единая информационная система ЖКХ. Отмечаю в этой части, что на сегодняшний день существуют КСК, в деятельности которых имеются пробелы в части открытости и прозрачности, что вызывает у большинства населения неудовлетворенность качеством обслуживания», - подчеркнул он. Министерство планирует направить законопроект на рассмотрение депутатам Мажилиса в текущем месяце.
Источник: Kazonform
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