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Стало известно точное время начала второго боя Головкин — «Канело» в Казахстане

Просмотров:317 Опубликовано: Сегодня, 14:41
Стало известно точное время начала второго боя Головкин — «Канело» в Казахстане
Иллюстративное фото
Промоутерская компания Golden Boy проинформировала о планируемом времени начала главного события вечера бокса 15 сентября в Лас-Вегасе — второго поединка Геннадий Головкин — Сауль «Канело» Альварес, сообщает Sports.kz.

Как пишет ESPN Deportes, начало нетранслируемых поединков андеркарда намечено на 14:00 местного времени (03:00 в ночь с 15 на 16 сентября по времени Астаны), а PPV-кард стартует в 17:00 (16 сентября, 06:00 по Астане). Ожидается, что Головкин и Альварес выйдут на ринг в промежутке между 19:00 и 19:30. Таким образом, для казахстанских зрителей мэйн-ивент данного «вечера» возьмет старт между 08:00 и 08:30 в воскресенье, 16 сентября.

Прямую трансляцию шоу в Казахстане проведут телеканалы «Qazsport» и «Qazaqstan».
Источник: SPORT.kz
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Комментарии ( 2 )

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Морской (Посетители) Сегодня, 16:04
Единственный русский,который реально может заставить казахов проснуться в 7 утра в воскресенье- это Головкин.Г.Г. sleepy sila
 
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Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 15:44
Прямую трансляцию шоу в Казахстане проведут телеканалы «Qazsport» и «Qazaqstan».


Так это значит всё ШОУ?
 
 

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