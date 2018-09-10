Стало известно точное время начала второго боя Головкин — «Канело» в Казахстане

Промоутерская компания Golden Boy проинформировала о планируемом времени начала главного события вечера бокса 15 сентября в Лас-Вегасе — второго поединка Геннадий Головкин — Сауль «Канело» Альварес, сообщает Sports.kz.



Как пишет ESPN Deportes, начало нетранслируемых поединков андеркарда намечено на 14:00 местного времени (03:00 в ночь с 15 на 16 сентября по времени Астаны), а PPV-кард стартует в 17:00 (16 сентября, 06:00 по Астане). Ожидается, что Головкин и Альварес выйдут на ринг в промежутке между 19:00 и 19:30. Таким образом, для казахстанских зрителей мэйн-ивент данного «вечера» возьмет старт между 08:00 и 08:30 в воскресенье, 16 сентября.



Прямую трансляцию шоу в Казахстане проведут телеканалы «Qazsport» и «Qazaqstan».