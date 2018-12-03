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Назван "сильнейший" в мире паспорт

Просмотров:40 Опубликовано: Сегодня, 07:56
Назван "сильнейший" в мире паспорт
Фото с сайта seastartour.com
Cогласно рейтингу Passport Index самым сильным в мире стал паспорт ОАЭ, сообщает Ria.ru со ссылкой на эмиратское издание The National.

"Мир открывает свои двери для народа ОАЭ", - так прокомментировал в своем микроблоге в Twitter эту новость вице-президент и премьер ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Как отметил глава МИД ОАЭ шейх Абдулла бен Заед, рейтинг "показывает, чего можно добиться позитивной дипломатией, которая представляет ОАЭ как уверенную и активную силу на мировой арене".

МИД ОАЭ ранее запустил инициативу Passport Force, нацеленную на то, чтобы паспорт ОАЭ стал одним из пяти самых сильных в мире к 2021 году. Эмиратский паспорт занимал 27 позицию этого же рейтинга в декабре 2016 года.

Рейтинг национальных паспортов учитывает число стран, которые владелец паспорта может посетить без визы и в которые он может въехать, получив визу по прибытии.

Так, на сегодняшний день владелец паспорта ОАЭ может путешествовать без виз в 167 стран мира. ОАЭ впервые опередили Сингапур, который разместился на второй строчке - обладатели сингапурских паспортов не нуждаются в визах в 166 странах мира.
Источник: kazpravda.kz
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