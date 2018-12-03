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Почти в 40 раз дороже. Сколько стоят составы соперников РК по отбору на ЕВРО

Просмотров:129 Опубликовано: Сегодня, 11:15
Почти в 40 раз дороже. Сколько стоят составы соперников РК по отбору на ЕВРО
Фото из открытых источников
В отборочном турнире чемпионата Европы-2020 сборная Казахстана сыграет в группе с Бельгией, Россией, Шотландией, Кипром и Сан-Марино.

По данным сайта Transfermarkt.de, общая стоимость футболистов сборной Казахстана составляет 17,6 миллиона евро. Для сравнения ниже приведены "ценники" на ее предстоящих соперников, сообщает Today.kz со ссылкой на Sports.kz.

В отборочном турнире чемпионата Европы-2020 сборная Казахстана сыграет в группе с Бельгией, Россией, Шотландией, Кипром и Сан-Марино.

Самый дорогой состав у Бельгии – 678,5 миллиона евро, она лидирует с огромным отрывом. Наиболее высоко у нее оцениваются полузащитник "Челси" Эден Азар (150 миллионов евро) и нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку (100 миллионов евро).

На втором месте расположилась сборная Шотландии – 145,4 миллиона евро. У нее в составе выделяются защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон (35 миллионов евро) и хавбек "Фулхэма" Том Кэрни (18 миллионов евро).
Далее идет Россия – 111 миллионов евро. Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук оценивается в 14 миллионов евро, форвард "Зенита" Артем Дзюба в 11 миллионов евро.

Ниже сборной Казахстана расположились две команды – Кипр и Сан-Марино. Сборная Кипра стоит 15 миллионов евро: самый дорогой игрок – защитник "Стандарда" Костас Лаифис (четыре миллиона евро). Наконец, замыкает список Сан-Марино – все игроки сборной этой страны в общей сложности стоят лишь 375 тысяч евро (максимальный ценник у вратаря "Новары" Элии Бенедеттини и хавбека "Монополи" Филиппо Берарди — по 100 тысяч евро).
Источник: today.kz
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