Почти в 40 раз дороже. Сколько стоят составы соперников РК по отбору на ЕВРО

В отборочном турнире чемпионата Европы-2020 сборная Казахстана сыграет в группе с Бельгией, Россией, Шотландией, Кипром и Сан-Марино.



По данным сайта Transfermarkt.de, общая стоимость футболистов сборной Казахстана составляет 17,6 миллиона евро. Для сравнения ниже приведены "ценники" на ее предстоящих соперников, сообщает Today.kz со ссылкой на Sports.kz.



В отборочном турнире чемпионата Европы-2020 сборная Казахстана сыграет в группе с Бельгией, Россией, Шотландией, Кипром и Сан-Марино.



Самый дорогой состав у Бельгии – 678,5 миллиона евро, она лидирует с огромным отрывом. Наиболее высоко у нее оцениваются полузащитник "Челси" Эден Азар (150 миллионов евро) и нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку (100 миллионов евро).



На втором месте расположилась сборная Шотландии – 145,4 миллиона евро. У нее в составе выделяются защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон (35 миллионов евро) и хавбек "Фулхэма" Том Кэрни (18 миллионов евро).

Далее идет Россия – 111 миллионов евро. Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук оценивается в 14 миллионов евро, форвард "Зенита" Артем Дзюба в 11 миллионов евро.



Ниже сборной Казахстана расположились две команды – Кипр и Сан-Марино. Сборная Кипра стоит 15 миллионов евро: самый дорогой игрок – защитник "Стандарда" Костас Лаифис (четыре миллиона евро). Наконец, замыкает список Сан-Марино – все игроки сборной этой страны в общей сложности стоят лишь 375 тысяч евро (максимальный ценник у вратаря "Новары" Элии Бенедеттини и хавбека "Монополи" Филиппо Берарди — по 100 тысяч евро).