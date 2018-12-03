«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 03 Декабря
+5...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 371.56 KZT
  • €1 = 422.43 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Катар выходит из ОПЕК

Просмотров:147 Опубликовано: Сегодня, 12:19
Катар выходит из ОПЕК
фото pixabay.com
Катар покидает Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Катар принял решение о выходе из ОПЕК, желая сосредоточиться на развитии добычи природного газа и увеличении производства сжиженного природного газа (СПГ) с 77 до 110 миллионов тонн в год", - сказал госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби.

Катар ранее объявил о запуске до 2024 года четырех новых производственных линий по производству СПГ, которые позволят ему увеличить производительность с 77 до 110 миллионов тонн в год.

Катар продолжит выполнять международные договоренности после выхода из ОПЕК как любая страна вне этой организации. Отмечается, что мировые цены на нефть в понедельник замедлили рост после заявления Катара о выходе из ОПЕК.
Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика