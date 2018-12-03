Катар выходит из ОПЕК

Катар покидает Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Катар принял решение о выходе из ОПЕК, желая сосредоточиться на развитии добычи природного газа и увеличении производства сжиженного природного газа (СПГ) с 77 до 110 миллионов тонн в год", - сказал госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби.



Катар ранее объявил о запуске до 2024 года четырех новых производственных линий по производству СПГ, которые позволят ему увеличить производительность с 77 до 110 миллионов тонн в год.



Катар продолжит выполнять международные договоренности после выхода из ОПЕК как любая страна вне этой организации. Отмечается, что мировые цены на нефть в понедельник замедлили рост после заявления Катара о выходе из ОПЕК.