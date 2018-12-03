В Казахстане появился "летающий барс" - самолет нового поколения Embraer E-Jet E2 авиакомпании Air Astana, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.



В Казаxстан прилетел самолет нового поколения Embraer E-Jet E2 авиакомпании Air Astana. Нос воздушного судна стилизованный под снежного барса. Embraer E-190-Е-2 - ремоторизованный и модернизированный узкофюзеляжный самолет средней дальности производства бразильской компании Embraer.



"Новый самолет обладает крылом большого удлинения с улучшенной аэродинамикой, новым бортовым оборудованием и улучшенными двигателями", - сообщили в КГА.



Презентация самолета в Астане ожидается 13 декабря 2018 года.