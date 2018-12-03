ЕБРР: Через 10 лет экономика Казахстана схлопнется

Через 10 лет Казахстан может прекратить получать прибыль от нефти, уровень жизни резко упадет, доходы населения сократятся, экономика схлопнется. Такой неутешительный прогноз сделал Европейский банк реконструкции и развития, который подготовил специальное исследование по Казахстану, передает портал Kaktakto.



Зависящему от нефти Казахстану необходимо диверсифицироваться и реформировать финансовый сектор ввиду начинающегося в мире перехода к «зеленой экономике», отмечено в докладе ЕБРР. Через 20 лет доходы бюджета Казахстана могут сократиться почти вдвое. Госдолг может резко вырасти.



Среди предлагаемых мер — диверсификация, улучшение администрирования доходов и расходов, долгосрочное бюджетное планирование.



Изменение динамики на мировых энергетических рынках окажет давление на экспортеров ископаемого топлива, таких как Казахстан.



Будущее за альтернативой



Эта динамика включает развитие альтернативных источников энергии и стремление стран к достижению глобальных целей в области климата. В ближайшие двадцать лет из-за снижения объемов экспорта и падения цен на нефть экспортные поступления могут сократиться на 40%, что может привести к чрезмерному росту государственного долга Казахстана. Поскольку нефть является основным источником государственных доходов, это, в свою очередь, может оказать давление на государственный бюджет.



Эксперты ЕБРР рассмотрели три возможных сценария развития событий для Казахстана: инерционный, частичный переход к «зеленой» экономике и полный переход к низкоуглеродной экономике во всем мире.



Первые два сценария означают, что мир окажется далек от поставленной цели удержать глобальное потепление на отметке 2 градуса Цельсия. Однако это может также означать, что спрос на нефть на мировых рынках будет оставаться высоким, и в этом случае финансовое положение Казахстана не окажется под угрозой.



Вместе с тем если во всем мире произойдет переход к «зеленой» экономике, а цены на нефть установятся в районе $65, то в течение следующего десятилетия это может привести к истощению национальных сбережений страны от продажи нефти.



Существует окно возможностей



По прогнозу наиболее значительные финансовые последствия произойдут в конце 2020-х. Это означает, что существует окно возможностей продолжительностью примерно в одно десятилетие, в течение которого Казахстан может принять меры для минимизации этих последствий.



ЕБРР предложил Казахстану четыре направления реформ.



Первое — диверсификация источников доходов. Структурные преобразования, способствующие росту не нефтяной экономики, позволят снизить зависимость от ископаемых видов топлива, повысить устойчивость к рискам в налогово-бюджетной сфере, связанным с колебаниями цен на сырьевые товары, укрепить частный сектор и содействовать созданию рабочих мест.



Второе — более эффективное управление доходами от нефти. Казахстан накопил большие сбережения от продажи нефти в своем суверенном фонде благосостояния, средства которого теперь нужно не расходовать на текущее потребление, а, следуя правильным примерам, инвестировать в сектора, не привязанные к ценам на нефть.



Третье — в налогово-бюджетной политике следует использовать возможности для получения дополнительных доходов, обеспечивать стимулы для экономического развития и сокращать нерациональные траты. В частности, могут быть сокращены субсидии на ископаемое топливо, искажающие действие рыночных механизмов.



Четвертое — планирование государственных финансов на среднесрочную и долгосрочную, а не краткосрочную перспективу. Правительство страны уже приняло законодательство о среднесрочном бюджетном планировании, однако в настоящее время ему необходимо разработать практические инструменты для более эффективного администрирования расходной части бюджета.



Экономика может подорваться



В ЕБРР отмечают, что возобновление падения цен на нефть и продолжающийся высокий бюджетный дефицит могут подорвать экономику страны и снизить ее финансовую гибкость.



В 2017 году чистые финансовые активы Казахстана были положительными — 16%, нефтяной дефицит бюджета составляет около 5−7% от ВВП. Без дальнейшей консолидации бюджета и устойчивого уровня нефинансовых активов чистые активы могут стать отрицательными в течение десятилетия.



В Казахстане возможен бюджетный дефицит. В долгосрочной перспективе будут рыночные условия, которые приведут к снижению доходов от нефти и газа, что может негативно повлиять на финансовую систему, заключили в ЕБРР.