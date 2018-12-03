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"Союз" с новым экипажем МКС стартовал с Байконура

Просмотров:109 Опубликовано: Сегодня, 17:00
"Союз" с новым экипажем МКС стартовал с Байконура
Фото: tass.ru
Стыковка летательного аппарата с орбитальной станцией должна произойти через шесть часов после пуска.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-11" стартовала с первой стартовой площадки Байконура ("Гагаринский старт"), передает ТАСС.

Пуск ракеты-носителя выполнен в 17:31 по времени Астаны. Через десять минут после старта должно произойти отделение корабля от третьей ступени ракеты. Индикаторами невесомости для нового экипажа при старте "Союза МС-11" являются три плюшевых игрушки, в том числе дракон и эльф. Стыковка "Союза" с орбитальной станцией должна произойти через шесть часов после пуска, в 23:36 по времени Астаны.
На МКС отправились космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Планируемая продолжительность полета составит 194 дня.

За стартом ракеты наблюдали глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, руководитель департамента пилотируемых полетов NASA Уильям Герстенмайер, генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт (бывший астронавт Канадского космического агентства).

Это первый запуск пилотируемого корабля после аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября. Старт этой экспедиции планировался на конец текущего года, однако из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" он был перенесен на 3 декабря.

Авария "Союза"

Носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" потерпел аварию 11 октября вскоре после старта с космодрома Байконур.

Комиссия пришла к выводу, что авария произошла в результате удара одного из боковых блоков первой ступени во вторую ступень носителя на этапе разделения ступеней. У блока не сработала система увода в сторону от ракеты из-за согнутого во время сборки на Байконуре соответствующего датчика.

На борту "Союза МС-10", направлявшегося к МКС, находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Экипаж не пострадал, поскольку штатно сработала система аварийного спасения "Союза".
Источник: today.kz
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