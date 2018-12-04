«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 04 Декабря
+6...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 371.56 KZT
  • €1 = 422.43 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Самым богатым блогером в мире оказался 7-летний мальчик

Просмотров:275 Опубликовано: Сегодня, 07:36
Самым богатым блогером в мире оказался 7-летний мальчик
Фото из открытых источников
Самым высокооплачиваемым YouTube-блогером в мире стал автор канала Ryan ToysReview - семилетний мальчик по имени Райан. Он прославился обзорами детских игрушек. Рейтинг самых богатых представителей видеохостинга опубликовало издание Forbes.

В период с 1 июня 2017 года до начала лета 2018-го Райан заработал 22 миллиона долларов, согласно расчетам партнеров и рекламодателей. Всего на канал Ryan ToysReview подписано 17 миллионов человек.

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых блогеров занял младший брат Логана Пола по имени Джейк. За последний год он получил 21,5 миллиона долларов. Пользователи просмотрели его ролики более 3,5 миллиарда раз.

Сам Логан Пол за прошлый год заработал всего 14,5 миллиона долларов и попал на последнюю (десятую) строчку рейтинга. Это связано с тем, что администрация YouTube ограничила сотрудничество с ним после скандала, разразившегося после публикации видео с телом совершившего суицид человека. Канал Пола исключили из программы сотрудничества с крупными рекламодателями.

Самый популярный блогер в мире PewDiePie (Феликс Чельберг) получил 15,5 миллиона долларов и попал на восьмое место рейтинга.

Также в списке Forbes оказались такие известные на YouTube личности, как геймер DanTDM, визажист Jeffree Star и комментатор видеоигр Jacksepticeye.

Ранее Феликс Чельберг, известный под ником PewDiePie, заявил, что блог T-Series скоро обгонит его по количеству подписчиков. Он объявил конкуренту войну и призвал своих последователей присоединиться к нему, чтобы образовать большую армию.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Will (Посетители) Сегодня, 09:36
Красавчик-Райан, молодчинка! Вот родителям с ним повезло, от горшка -два вершка, а уже обеспечил и их, и себя на всю жизнь))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Мимоза (Посетители) Сегодня, 08:54
Чупакабра,
Почему?

 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Краснов
 Чупакабра (Посетители) Сегодня, 08:40
Чёрт знает что происходит .... Этот Мир сходит сума ....
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика