Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила проект технического регламента безопасности алкогольной продукции. В случае, если он будет окончательно принят, требования к качеству пива в России могут измениться, пишет принадлежащая семь Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
По словам источников издания, знакомых с ходом обсуждения нового регламента, после принятия новых правил пивоваренные компании смогут добиваться экономии на производстве. Российский закон о регулировании алкогольного рынка позволяет заменять зерном и сахаросодержащими продуктами не более 20 процентов солода, а новый техрегламент – 50 процентов.
Представители «Балтики» (входит в Carlsberg Group), Heineken, AB InBev Efes сообщили, что транснациональные компании участвовали в обсуждении и поддержали предложение уменьшить норму солода в пиве. При этом они отметили, что с принятием нового регламента пивовары станут более гибкими и креативными в вопросах рецептуры, смогут расширить ассортимент и предложить более широкую палитру вкусов и видов пива.
Ранее в октября «Роскачество» провело исследование российского рынка светлого пива. Организация изучила продукцию 40 торговых марок и выбрала лучшие образцы. Пиво исследовалось на предмет соответствия требованиям, также специалисты проводили дегустацию.
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