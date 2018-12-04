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Минимальные зарплата и пенсия в 2019 году установлены в Казахстане

Просмотров:214 Опубликовано: Сегодня, 13:10
Минимальные зарплата и пенсия в 2019 году установлены в Казахстане
Фото из открытых источников
Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат составила 29 698 тенге.

Законом "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы" установлены минимальные размеры заработной планы и пенсии в Казахстане, передает Zakon.kz.

Так, с 1 января 2019 года минимальный размер заработной платы составляет 42 500 тенге; минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 16 037 тенге; минимальный размер пенсии - 36 108 тенге.

При этом месячный расчетный показатель (МРП) для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей установлен в размере 2 525 тенге.

Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 29 698 тенге.
Источник: zakon.kz
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