Минимальные зарплата и пенсия в 2019 году установлены в Казахстане

Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат составила 29 698 тенге.



Законом "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы" установлены минимальные размеры заработной планы и пенсии в Казахстане, передает Zakon.kz.



Так, с 1 января 2019 года минимальный размер заработной платы составляет 42 500 тенге; минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 16 037 тенге; минимальный размер пенсии - 36 108 тенге.



При этом месячный расчетный показатель (МРП) для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей установлен в размере 2 525 тенге.



Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 29 698 тенге.