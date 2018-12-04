Роухани пригрозил США прекращением экспорта нефти из Персидского залива

Иран предупредил США о возможном прекращении экспорта нефти из Персидского залива, если Тегеран будет лишен возможности поставок своих углеводородов на внешние рынки. Об этом, как сообщает агентство IRNA, заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает Tass.ru.



"США не смогут остановить экспорт иранской нефти и должны знать, что в случае препятствования Ирану в продаже его топлива, никакая нефть не пойдет на экспорт из Персидского залива", – сказал Роухани.



По словам президента, "США хотят запретить Ирану экспортировать нефть, намерены препятствовать торговле страны с миром и стремятся изолировать Тегеран в регионе". "Однако на всех обозначенных направлениях позиции нашей страны остаются стабильными, и иранский народ сможет одержать победу в этом противостоянии", – подчеркнул он.



5 ноября 2018 года вступили в силу санкции США против Ирана, под которые подпадают экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. Однако американские власти выдали нескольким странам временные разрешения на закупки нефти у Ирана - среди них Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Италия, Греция, Тайвань и Турция. По разным оценкам, иранский экспорт нефти снизился уже на 1 млн баррелей в сутки.



Иран неоднократно угрожал перекрыть Ормузский пролив в случае угрозы национальным интересам Тегерана. В частности, Корпус "стражей исламской революции" (элитные подразделения ВС Ирана) в начале июля сообщил о готовности перекрыть эту водную артерию для транспортировки нефти в другие страны в том случае, если США продолжат применять санкции в отношении Ирана.