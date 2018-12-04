Выход Катара из ОПЕК: что будет с ценами на нефть

Заявление о выходе Катара из Организации стран - экспортеров нефти вызвало спекулятивные скачки цен на черное золото, которые сильно не повлияют на цены. Таким мнением с Tengrinews.kz поделился экономист Сергей Смирнов.



Катар планирует покинуть ОПЕК 1 января 2019 года. Официальной причиной названо желание сосредоточиться на развитии добычи природного газа и увеличении производства сжиженного природного газа.



"Выход Катара мало повлияет, ведь в процентах добыча у него небольшая. В основном Катар поставляет газ и намерен дальше увеличивать объемы. Поэтому его выход особо не повлияет на цены, но на фоне этого заявления Катара может быть спекулятивный скачок цен. Это такая реакция на заявление. До заявления стоимость нефти была 59 долларов, а теперь стала 60 с чем-то", - говорит экономист Сергей Смирнов.



На стоимость нефти, по его словам, могут повлиять и решения, которые будут приняты на встрече министерского комитета ОПЕК+ в Вене 5-7 декабря.



"Если на встрече договорятся о снижении объемов добычи, то будет некоторый скачок, и то, думаю, незначительный. И, возможно, (скачок) продержится первые два квартала, а потом цены могут пойти вниз. Мировые запасы нефти увеличиваются, и цены падают. Даже если в Вене договорятся о снижении, то очень сложно проконтролировать, насколько все это соблюдается. Как правило, страны производят больше, чем договорились. В совокупности всех этих факторов не думаю, что в следующем году нефть будет стоить больше 85 долларов за баррель", - предполагает экономист.



По его мнению, если на встрече в Вене договорятся о снижении добычи, то цены на баррель нефти повысятся, и это будет плюсом для Казахстана. Однако по высоким ценам будет продаваться нефть не сразу, а через время, в зависимости от срока по контракту, назначенного для продажи нефти.



"Допустим, 6 декабря договорились о снижении объемов добычи, и после этого подскочили цены на нефть, но цены подскочили не на сегодняшнюю нефть, а на ту, которая будет продаваться в январе-феврале", - объясняет Смирнов.



Также, по мнению эксперта, есть и другие факторы, которые могут повлиять на стоимость нефти.



"Резко увеличили добычу нефти США - в последние месяцы объемы добычи сланцевой нефти постоянно растут. Они запланировали повышение объемов добычи и на следующий год. Себестоимость сланцевой нефти 34-35 долларов. Но увеличение объемов добычи сланцевой нефти в США привело к росту цен на бензин. То есть, с одной стороны, поставщики заинтересованы в том, чтобы цены на нефть были повыше и доход повыше. Но, с другой стороны, правительство заинтересовано, чтобы цены на бензин были ниже и на сырье тоже ниже", - рассуждает Смирнов.



Экономист также назвал оптимальную для Казахстана цену на нефть.



"Путин заявлял, что сегодняшний уровень цен (в районе 60 долларов за баррель) Россию устраивает. Казахстан, в принципе, тоже устраивает. Это цена на грани баланса, не так, что в убыток торговали. Средняя цена нашей нефти на уровне российской нефти - ниже на 5-8 долларов чем Brent (62 доллара за баррель по состоянию на 4 декабря)", - резюмирует эксперт.