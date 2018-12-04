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КНБ задержал лидера транснациональной ОПГ

Просмотров:181 Опубликовано: Сегодня, 17:22
КНБ задержал лидера транснациональной ОПГ
Иллюстративное фото: zi.dn.ua
Сотрудники КНБ и МВД задержали лидера транснациональной организованной преступной группы Жумата Бегимбетова, находящегося в международном розыске, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

"16 ноября 2018 года Комитетом национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел в городе Жаркент Алматинской области задержан находящийся в международном розыске лидер транснациональной организованной преступной группы Жумат Бегимбетов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что его подозревают в совершении ряда тяжких преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 262 "Создание и руководство организованной преступной группой", частью 4 статьи 194 "Вымогательство" Уголовного кодекса.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Источник: Tengrinews.kz
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