КНБ задержал лидера транснациональной ОПГ

Сотрудники КНБ и МВД задержали лидера транснациональной организованной преступной группы Жумата Бегимбетова, находящегося в международном розыске, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.



"16 ноября 2018 года Комитетом национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел в городе Жаркент Алматинской области задержан находящийся в международном розыске лидер транснациональной организованной преступной группы Жумат Бегимбетов", - говорится в сообщении.



Сообщается, что его подозревают в совершении ряда тяжких преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 262 "Создание и руководство организованной преступной группой", частью 4 статьи 194 "Вымогательство" Уголовного кодекса.



Проводятся следственно-оперативные мероприятия.