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Министр Биртанов высказался об абортах в 16 лет без согласия родителей

Просмотров:50 Опубликовано: Сегодня, 18:06
Министр Биртанов высказался об абортах в 16 лет без согласия родителей
Фото ©Турар Казангапов
Министр здравоохранения Елжан Биртанов высказался о норме, разрешающей 16-летним девушкам делать аборты без согласия родителей. Эту норму предлагают включить в новую редакцию Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Я считаю, что наши дети в 16 лет уже достаточно много ответственности на себя берут по многим вопросам в личной, профессиональной (сферах - прим. автора). У них должно быть право на получение любых форм медицинской помощи. То есть сейчас мы ограничиваем их во всем. И, к сожалению, часто эксперты говорят, что мы проглядели воспитание, а дети потом предпринимают попытки суицида, аборты", - сказал Биртанов журналистам в кулуарах.

"Этот вопрос не ко мне, а ко всему обществу. Насколько хорошо мы воспитываем своих детей, если наши дети без нашего мнения принимают решение вступать в половую жизнь? А так ли важно им наше мнение, что дальше с этим делать?" - добавил он.

Министр отметил, что сейчас идет активное обсуждение новой редакции Кодекса.

"Если люди будут против, то мы не должны принимать. Время есть подумать", - сказал Биртанов.

Напомним, в Министерстве здравоохранения предложили разрешить 16-летним девушкам прерывать беременность без согласия родителей. По данным ведомства, нежелательная беременность среди молодежи Казахстана высока по сравнению с другими странами.

"Речь идет об обеспечении доступа подростков, начиная с 16 лет, ко всем медицинским услугам. Удостоверения личности подростки получают с 16 лет и, соответственно, с 16 лет могли бы самостоятельно принимать решения по допуску к медуслугам", - прокомментировала ранее предложение вице-министр здравоохранения Лязат Актаева.

Сенатор Дарига Назарбаева заявила, что это проблема не только медицинской сферы, но и социальной - отданные в детский дом младенцы, неустроенные молодые мамы и другое.

"Если будут скрытые (без ведома родителей - прим.) аборты, наверняка, за этим последуют и какие-то криминальные вещи. За всем уследить, навести порядок довольно сложно, потому что законодательно мы, получается, разрешаем эти вещи", - в то же время заметила депутат.
Источник: Tengrinews.kz
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