Лошади устроили массовый побег из Омской области в Казахстан

АЛМАТЫ, 5 дек — Sputnik. Второго декабря 250 омских скакунов незаконно пересекли границу с Казахстаном. Лошади сбежали из села Целинное Русско-Полянского района, сообщает управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области.



Однако пограничникам удалось пресечь побег. Сотрудники Погранслужбы со специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области задержали табун и вернули его на территорию России. Парнокопытные принадлежат жителям села Целинное.



Сейчас животные находятся под контролем государственной ветеринарной службы региона, специалисты проводят все необходимые диагностические исследования.



В управлении по ветнадзору региона также подчеркнули, что бесконтрольный переход через государственную границу животных как со стороны России, так и со стороны Казахстана может привести к эпизоотическому очагу. В ведомстве отметили, что в Казахстане распространены опасные инфекционные и паразитарные болезни животных.