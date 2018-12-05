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Лошади устроили массовый побег из Омской области в Казахстан

Просмотров:247 Опубликовано: Сегодня, 11:14
Лошади устроили массовый побег из Омской области в Казахстан
Фото из открытых источников
АЛМАТЫ, 5 дек — Sputnik. Второго декабря 250 омских скакунов незаконно пересекли границу с Казахстаном. Лошади сбежали из села Целинное Русско-Полянского района, сообщает управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области.

Однако пограничникам удалось пресечь побег. Сотрудники Погранслужбы со специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области задержали табун и вернули его на территорию России. Парнокопытные принадлежат жителям села Целинное.

Сейчас животные находятся под контролем государственной ветеринарной службы региона, специалисты проводят все необходимые диагностические исследования.

В управлении по ветнадзору региона также подчеркнули, что бесконтрольный переход через государственную границу животных как со стороны России, так и со стороны Казахстана может привести к эпизоотическому очагу. В ведомстве отметили, что в Казахстане распространены опасные инфекционные и паразитарные болезни животных.
Источник: sputniknews.kz
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