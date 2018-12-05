Подъезд превратили в подводное царство в Астане

Столичный подъезд креативные жители разрисовали в морском стиле еще четыре года назад
Жильцы столичной пятиэтажки ежедневно после рабочего дня "погружаются в подводный мир". Четыре года назад стены здесь разрисовали в морской тематике. Авторами идеи стали жильцы-строители, которые занимаются ландшафтным дизайном.
"Мой сын Олег Тришичкин был разработчиком генеральной идеи и исполнителем. Большую часть выполнил сосед. Все это сделали на свои деньги, вложились в материалы, краску, другие смеси. На Новый год у нас тут стоит елочка", — рассказала Sputnik Казахстан жительница дома Лидия Тришичкина.
Она поделилась, что сын очень любит морскую тематику и хотел бы жить у моря. Автор идеи, с ее слов, хотел показать, что подъезд – это тоже часть дома.
В стены встроены специальные гирлянды, которые освещают "морских обитателей". На лестничном пролете здесь есть старенький телевизор, тумба и удобная скамья. Такая красота воспитывает людей, уверена Лидия.
А верхний этаж соседнего подъезда украсили в космическом стиле.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.