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Подъезд превратили в подводное царство в Астане

Просмотров:113 Опубликовано: Сегодня, 12:20
Подъезд превратили в подводное царство в Астане
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Столичный подъезд креативные жители разрисовали в морском стиле еще четыре года назад

Жильцы столичной пятиэтажки ежедневно после рабочего дня "погружаются в подводный мир". Четыре года назад стены здесь разрисовали в морской тематике. Авторами идеи стали жильцы-строители, которые занимаются ландшафтным дизайном.

"Мой сын Олег Тришичкин был разработчиком генеральной идеи и исполнителем. Большую часть выполнил сосед. Все это сделали на свои деньги, вложились в материалы, краску, другие смеси. На Новый год у нас тут стоит елочка", — рассказала Sputnik Казахстан жительница дома Лидия Тришичкина.

Она поделилась, что сын очень любит морскую тематику и хотел бы жить у моря. Автор идеи, с ее слов, хотел показать, что подъезд – это тоже часть дома.

В стены встроены специальные гирлянды, которые освещают "морских обитателей". На лестничном пролете здесь есть старенький телевизор, тумба и удобная скамья. Такая красота воспитывает людей, уверена Лидия.

А верхний этаж соседнего подъезда украсили в космическом стиле.

Источник: sputniknews.kz
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