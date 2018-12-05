Подъезд превратили в подводное царство в Астане

Столичный подъезд креативные жители разрисовали в морском стиле еще четыре года назадЖильцы столичной пятиэтажки ежедневно после рабочего дня "погружаются в подводный мир". Четыре года назад стены здесь разрисовали в морской тематике. Авторами идеи стали жильцы-строители, которые занимаются ландшафтным дизайном."Мой сын Олег Тришичкин был разработчиком генеральной идеи и исполнителем. Большую часть выполнил сосед. Все это сделали на свои деньги, вложились в материалы, краску, другие смеси. На Новый год у нас тут стоит елочка", — рассказала Sputnik Казахстан жительница дома Лидия Тришичкина.Она поделилась, что сын очень любит морскую тематику и хотел бы жить у моря. Автор идеи, с ее слов, хотел показать, что подъезд – это тоже часть дома.В стены встроены специальные гирлянды, которые освещают "морских обитателей". На лестничном пролете здесь есть старенький телевизор, тумба и удобная скамья. Такая красота воспитывает людей, уверена Лидия.А верхний этаж соседнего подъезда украсили в космическом стиле.